Het weer van vandaag: zonnig en warm

Donderdag is het zonnig en wordt het warm. Aan het eind van de middag verschijnt er ook wat hoge sluierbewolking. De temperatuur loopt op naar 23 graden. Er waait een matige oostenwind.

Later in de middag staat er langs de kust een noordenwind en koelt het af naar 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder en komt er ook sluierbewolking voor. Het koelt af naar 7 graden en er staat een zwakke tot matige noordenwind.

Vrijdag schijnt de zon opnieuw volop, maar trekken ook velden met hoge sluierbewolking over de regio. Het wordt 16 graden aan zee en 20 graden in het oosten van de regio. De matige wind komt uit het noorden.

Vooruitzichten

In het weekend is het nog vrij zonnig en blijft het aanhoudend droog. Er staat een matige noordenwind en in de middag wordt het zaterdag 15 en zondag 18 graden. Begin volgende week zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en blijft het vrijwel droog.