Huisarts legt uit: 'Daarom hebben we letterlijk een neusje voor dit coronavirus'

Terwijl mensen misschien blij of teleurgesteld zijn met de beperkte versoepeling van de coronamaatregelen, zijn wetenschappers druk bezig om meer grip te krijgen op dat geniepige coronavirus. "Het positieve is dat we er al iets meer over weten", zegt huisarts Lieneke van de Griendt.

"Ieder virus heeft een cel nodig om zich in te vermenigvuldigen", legt de Schiedamse dokter uit. "Dat is het fabriekje dat hij gebruikt om zichzelf te vermenigvuldigen. We weten inmiddels welke drie moleculen die inval mogelijk maken."

De huisartsopleider vertelt over het spike-eiwit van het virus - dat is een stokje met een bolletje erop - die de receptor van de mens ziet en daar verbinding mee maakt. Daarna knipt een enzym, wederom van de mens zelf, het bolletje eraf waardoor die twee elkaar kunnen benaderen en het virus de cel binnen kan. "En het is heel fijn dat we dat al weten. Dat maakt het makkelijker uit te zoeken welk vaccin er nodig is."

Kinderen

Wat maakt het moeilijk een vaccin te vinden? Van de Griendt: "Ieder virus heeft zijn eigen eigenschappen. Deze heeft weer net iets andere eigenschappen dan andere coronavirussen."

Wel is volgens de arts inmiddels duidelijk dat dit virus vooral toeslaat in de neus, omdat daar de receptoren zitten. "We hebben dus letterlijk een neusje voor dit virus. Het kan zijn dat mensen nog geen klachten hebben en toch al bezig zijn dit virus te verspreiden."

Het is volgens Van de Griendt nog onduidelijk of kinderen het virus helemaal niet kunnen verspreiden, maar het virus wordt door hun goede afweersysteem in de neus al meteen om zeep geholpen. "Ze hebben een hoger aantal witte bloedcellen in het lichaam. Daarom bereikt het virus niet de keel en de longen, omdat het voor die tijd al kapot is gemaakt."

Medicijn om parasieten te bestrijden

Bijna dagelijks worden nieuwe onderzoeken en bevindingen gepubliceerd. Wetenschappers over de hele wereld zijn er mee bezig. "Er worden hiv-remmers gebruikt, medicijnen die helpen tegen ebola en malaria", zegt de huisarts.

"Ook in Australië is er nog een interessant onderzoekje gedaan waarbij ze het virus hebben bedruppeld met ivermectine, wat normaal gebruikt wordt om parasieten te bestrijden", vervolgt Van de Griendt. "Bij het bedruppelen kwamen ze erachter dat het virus heel snel doodging. Verbazingwekkend snel."

Spijtig genoeg vervloog ook de hoop op toepassing van dit middel snel. "De fabrikant van dat middel zegt dat je bij mensen honderd keer zoveel van dat spul moet toedienen. Het is de vraag of de mens dat middel dan wel aan kan. Dat is dan weer jammer daarvan.

