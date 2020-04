Ultimatum boa's: Rotterdam moet binnen week wapenstok en pepperspray aanvragen

Aboutaleb zei daarna dat boa's zich in zo'n geval moeten terugtrekken. Hij wil niet dat handhavers wapens krijgen om zich te verdedigen. In geval van geweld moet de politie optreden. De vakbonden voor boa's willen dat wel. Volgens hen is geweld tegen boa's een structureel probleem, geen incidenten.

De vakbonden stellen dat boa's goed opgeleid zijn om met verdedigingsmiddelen om te gaan. Ook voeren ze aan dat het geweldmonopolie niet bij de politie ligt, maar bij de overheid. Geweldsmonopolie betekent dat volgens de wet de politie de enige organisatie is die geweld mag gebruiken als dat nodig is.

Boa's vinden dat Rotterdam niet zelf kan besluiten handhavers geen wapens te geven, omdat met de minister in 2019 is afgesproken dat dat wel kan.

Aboutaleb moet van de vakbonden binnen een week bij de minister om wapenstok en pepperspray voor boa's vragen, anders gaan de handhavers actievoeren. Als in afzienbare tijd scholen en andere zaken kunnen worden gesloten vanwege het coronavirus, moet dit ook snel kunnen, zo vinden de boa-vakbonden.

De Rotterdamse politiek is verdeeld over het uitrusten van boa's met wapens. Wethouder Wijbenga van Handhaving (VVD) wil dat er eerst uitgebreid onderzoek komt naar het incident in het paasweekend. Pas daarna wil hij kijken of er alsnog een pepperspray of wapenstok nodig is.

In de commissievergadering van de gemeente Rotterdam noemde burgemeester Aboutaleb in een reactie het ultimatum 'verkeerde timing, verkeerde boodschap en een verkeerd signaal'.