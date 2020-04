Tandarts hervat behandelingen: 'Die face shields zijn voor kinderen wel wennen'

Tandartsen en mondhygiƫnisten mogen vanaf woensdag de reguliere zorg hervatten, zij het onder strikte voorwaarden. Mondkapjes en handschoenen behoren tot de basisuitrusting. "En we hebben zogenoemde face shields", zegt Jacqueline Wolthuis van JTV Mondzorg. "Dat is wel even wennen voor kinderen, want daarmee is je hele gezicht bedekt."

Bij binnenkomst in JTV Mondzorg staat direct een scherm met pictogrammen en instructies waar cliënten zich aan moeten houden. "En er staat een pompje desinfectant dat een beetje naar chloor ruikt."

Bij JTV Mondzorg worden alleen kinderen tussen de twee en achttien jaar behandeld. "Daarom vragen we ouders om maar één begeleider mee te nemen. Daardoor raakt de wachtkamer minder snel vol. En de iets oudere kinderen vragen we alleen te komen."

Verder noemt Wolthuis het in acht nemen van anderhalve meter afstand een belangrijke hygiënemaatregel. "Normaal hebben we vijf stoelen en nu plannen we er maar drie in, zodat we ook echt kunnen wisselen van stoel als we willen."

Neveldeeltjes

Voordat patiënten binnenkomen, vindt er een telefonisch onderzoekje plaats. "Dan vragen we of iemand uit het gezin ziek is geweest en of er corona-achtige verschijnselen zijn. Als dat zo is, mogen ze sowieso niet naar de praktijk komen. We gaan er dus vanuit dat iedereen die hier komt gezond is."

Of ze zich zorgen maakt over neveldeeltjes die vrijkomen tijdens het behandelen? "Tegen de neveldeeltjes kun je een heel grote afzuiger zetten. Verder de kamer laten rusten en goed ventileren. Ook nemen we wat langer de tijd om schoon te maken. Dat plannen we allemaal in."

