Joekel van een smart-tv voor verzorgingshuis: 'Dit zorgt voor blije gezichten'

Een plaatselijke school zou namelijk geld op gaan halen met een sponsorloop, maar dat ging vanwege het coronavirus niet door. Rijnmond Helpt en Sander de Kramer legden zich daar niet bij neer, en gingen alsnog op zoek naar een grote smart-tv voor de 31 bewoners van het Bertus Bliekhuis.

'De knapzak van Douwe Dabbert'

Eenmaal gevonden wachtte daar de volgende uitdaging: hoe past die joekel van een smart-tv in zo'n klein autootje? "Het is net de knapzak van Douwe Dabbert, het lijkt alsof er niets in kan...", vertelt Sander over zijn rood-geel gekleurde wagentje.

Des te meer was Eveline Tesselaar, welzijnsmedewerkster bij het Bertus Bliekhuis, verrast toen ze toch de tv naast de auto zag staan: "Zo, die is niet klein!" Omdat de gloednieuwe tv, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, breder is dan 1,5 meter, konden Sander en Eveline hem ook nog eens samen naar de ingang dragen.

Daar stond Leonie Pascual, zorgmanager bij het Bertus Bliekhuis, het grote cadeau al op te wachten. "We kunnen niet wachten om hem aan te sluiten, en om al die blije gezichten te zien."