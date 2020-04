Wat betekent geluk voor jou?

Dit artikel gaat over de betekenis van geluk bij elk persoon. Dit kan van alles zijn! De meest kleine dingen tot juist hele bijzondere en emotionele gedachtes. SOW-reporter Jay heeft een oproep gedaan via Instagram over de betekenis van geluk. Bij elk bericht schrijf ik de naam van diegene of die blijft anoniem.

Er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen waarin jongeren het geluk vinden in de kleine dingen. Ik vind het opvallend, dat er veel quotes bestaan uit het bij elkaar zijn met familie en vrienden. Dit vind iedereen belangrijk en staat voor vele mensen op nummer 1.

Melanie:

“Wat betekent geluk voor mij? Mijn familie en vrienden die mij accepteren voor wie ik ben en mij respecteren. Ik hou ervan om mensen gelukkig te maken en doe dit ook door werk. Ook in de tijden dat ik het super zwaar had was ik altijd blij met mijn familie en vrienden. Ook als zij ineens een lach op mijn gezicht wisten te toveren.

Ik ben blij dat ik op vakantie kan gaan naar een ander land omdat ik daar ook hard genoeg voor werk en dat ik dingen kan kopen die ik leuk vind. Ik heb geluk dat ik een top baan heb waar ik alles voor over heb waardoor ik veel kan leren, geluk dat ik geen geldzorgen heb want die tijd is voorbij! Hard work pays off.

PS: Ik ben blij dat mensen die mij niet waard zijn weg zijn uit mijn leven! Mijn moeder was mijn grootste geluk!”

Indy:

“Geluk voor mij betekent, herinneringen maken met mijn familie, vrienden en vriendje. Ik word ook echt gelukkig als iemand zijn hart kan luchten bij mij en dat het diegene zich goed laat voelen.”

Iris:

“Geluk betekent voor mij dat je je doelen volgt in je leven en dat je blij wordt van wat je doet. Dat je geen verantwoordelijkheden hoeft af te leggen en dat je mensen om je heen hebt van wie je houdt. Dat jij en je familie gezond zijn en dat je elke dag kan lachen.”

Julie:

“Voor mij spelen vriendschap en familie een hele grote rol in het woord geluk. Ik ben blij dat ik heel veel vrienden heb die om me geven en waarbij ik terecht kan als het even niet zo lekker gaat maar waar ik tegelijkertijd ook super veel leuke dingen mee kan beleven.

Hetzelfde geldt voor mijn familie als er iets is zullen ze er voor mij zijn. Gezondheid is soms ook een kwestie van geluk je moet blij zijn als je gezond bent want veel mensen die ziek zijn willen niets anders dan beter worden.”

Lisa:

“Over het algemeen vind ik geluk een lastig iets, want wanneer is iets vanzelf sprekend of wanneer is het geluk hebben?

Ik ben een dierenvriend en heb thuis zes huisdieren. Mijn hond en kat spelen samen met mijn konijnen en mijn vogels fluiten gezellig mee. Heb ik toevallig de leuke uitgekozen, of zijn ze allemaal zo? Ik denk dat ik geluk heb gehad.

Niet alleen met mijn huisdieren, maar ook met de mensen om mij heen. Mijn sociale cirkel is niet erg groot, maar de mensen die ik dichtbij houd maken mij gelukkig. Ik vind het fijn om bij ze te zijn of even gezellig bij te praten. Tuurlijk spreek ik mijn vrienden niet elke dag, maar toch ben ik enorm dankbaar dat ik ze heb. Blij dat ik mensen om mij heen heb die mij gelukkig maken.

Een andere vorm van geluk is als ik een wandeling maak en om mij heen kijk. De eendjes in het water, vogels in de bomen, koeien in het land en de mooie bloemen. De wereld is zoveel meer dan social media en online shoppen, ik krijg echt een goed gevoel als ik in de natuur ben. Het leven buiten huis maakt mij blij, het zien en voelen van de vrijheid van anderen.

Geluk voor mij zijn mijn vriend, mijn vrienden en vriendinnen, de dieren, mijn zusje, en de natuur.”

Een ander belangrijk thema in de betekenis van geluk zit voor veel mensen die reageerden in hun eigen ontwikkeling en fysiek zoals bij die van:

Britt:

“Met corona besef je echt dat het geluk in kleine dingen zit vind ik, zoals uiteten gaan met mensen van wie je houdt of überhaupt gewoon een schooldag met iedereen, waarbij niemand ziek is en iedereen aanwezig en dat je kunt lachen met elkaar! Daarnaast ben ik door deze quarantaine wel echt de kleine dingen gaan waarderen…”

Ier:

“Mij maakt het aller gelukkigst als je gewoon veel zelfrespect hebt.”

Nadine:

“Dat ik naar buiten kon en de vogeltjes hoorde fluiten. Dit komt, omdat ik mijn been op twee plekken gebroken heb”

Anoniem:

“Ik zou zeggen geluk is stil kunnen staan en genieten van iets, al is het iets kleins zoals een keer de slappe lach hebben of iets groots als een grote reis maken.

Om te zeggen je kent geluk, als je heel druk bent, heel veel aan je hoofd hebt, maar als je de deur uitloopt en de zon op je gezicht schijnt daar een lach van op je gezicht komt. Ik moet wel zeggen dat mij het ook gelukkig maakt dat ik in Nederland woon, waar het beter geregeld is dan in andere landen.”

Dani:

“Ik denk dat geluk een fase is waar je uiteindelijk komt. Een fase waar je tevreden bent met jezelf, hebt geleerd van je acties en je bent gegroeid als persoon. Geluk is datgene dat je vindt tijdens de moeilijkste tijden, hetgeen je hoop geeft, vertrouwen, meedogenloosheid en vergiffenis. Dat is wat geluk voor mij betekent.”

Mijn definitie van geluk is:

“Blij zijn met wie je bent, dat je familie om je heen hebt die van je houden. Ik ben de laatste jaren ook steeds meer de kleine dingen gaan waarderen om mij heen. Koester je vriendschappen, maak jezelf gelukkig en geef niet al te veel om iemands zijn of haar mening.

Je moet jezelf zijn en je niet gek laten maken door mensen die je niet waarderen of geen respect naar je tonen. Heb respect voor iedereen en help elkaar. Je leeft maar één keer, dus maak er het beste van!”

Wat er bij mij is opgevallen uit deze reacties is dat iedereen dezelfde normen en waarden laat zien in deze quotes. Ik vind het erg mooi om te lezen dat jongeren zo denken en ik ben blij dat deze jongeren zo open waren in de quotes!