Giessenburger overlijdt net voordat hij lintje krijgt: 'Hij deed alles voor iedereen'

Net voordat hij onderscheiden zou worden in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk, overlijdt Giessenburger Peter van de Graaf op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. "We missen hem heel erg", zegt een medewerker van voetbalclub vv Peursum.

In het dagelijks leven werkte Peter als senior administrateur bij PWC in Amsterdam, maar daarnaast zette hij zich jarenlang in als vrijwilliger bij verschillende lokale verenigingen. "Hij heeft ook alle vrijwilligers geholpen met hun belastingformulieren. Hij was echt een goede peer", zegt de medewerker van de lokale voetbalclub uit Giessenburg waar hij 35 jaar lang bestuurslid was.

Het Peursum-icoon was ook nauw betrokken bij het nieuwe complex dat pas in maart werd opgeleverd. "Hij was een slimme, rustige man die niet graag op de voorgrond trad", zegt een oud-collega. "Een echte dorpsman bij wie iedereen kon aankloppen."

Daarnaast was de sociale Giessenburger als wedstrijdsecretaris bij de lokale biljartvereniging Carambole verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden en andere activiteiten. Ook bij de jeugd- en speeltuinvereniging Kindervreugd organiseerde hij 28 jaar lang activiteiten.

Corona

Zijn overlijden is een zeer trieste gebeurtenis in de gemeente Molenlanden, waar hij één van de achttien mensen was die een lintje zou krijgen. "De laatste weken lag hij als gevolg van het coronavirus aan de beademing", zegt de oud-collega die nog moeilijk kan bevatten dat zijn kompaan is overleden.



Het is de wens van de familie dat Peter als gedecoreerde wordt genoemd in de berichtgeving over de lintjesregen. Burgemeester Theo Segers van Molenlanden zal op een later tijdstip op bezoek gaan bij zijn echtgenote en nabestaanden.



Lees meer