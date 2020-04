Staatssecretaris wil zelf verbeterde versie SyRi ontwikkelen

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de rechter die het gebruik van het fraudeopsporingssysteem SyRI onrechtmatig noemde. Ze wil in plaats daarvan een systeem ontwikkelen dat wel aan alle eisen voldoet. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

SyRI koppelt allerlei gegevens van mensen over inkomsten, toeslagen, woonsituatie en meer uit verschillende systemen. Door die gegevens met elkaar te combineren, geeft SyRI aan wie wel eens zou kunnen frauderen. Maar dat gaat allemaal te ondoorzichtig, vond de rechter.

"De wetgeving is wat betreft de inzet van SyRI onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar. Daardoor is de wetgeving onrechtmatig", oordeelde de Haagse rechter begin februari.

Van Ark ziet dus van beroep af. Ze ziet in het vonnis toch ook kansen, daar waar de rechter het belang van fraudebestrijding benadrukt. Daarom gaat de staatssecretaris op zoek naar andere mogelijkheden.

"Zo wil ik naast de SyRI-gebruikers andere partijen en inhoudelijk experts betrekken bij het ontwikkelen van een nieuw instrument. Samen met die verschillende partijen wil ik onderzoeken hoe nieuwe technologische hulpmiddelen kunnen worden ingezet om op een effectieve en efficiënte manier fraude te bestrijden, met voldoende waarborgen ten aanzien van privacy."

De VVD-politica schrijft dat ze met minister Wouter Koolmees (D66) werkt aan een visie op gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein.

Proef

De gemeente Rotterdam en Capelle stopten vorig jaar met de proef met SyRi. In Rotterdam werden de wijken Bloemhof en Hillesluis onder de loep genomen. Uit de test, die in september 2017 begon, kwamen 1263 'verdachte adressen' naar voren, die in aanmerking kwamen voor een vervolgstap.

Na kritiek uit diverse hoeken, waaronder de gemeenteraad, stopte het Rotterdams college met de proef. 'Er is te veel onzekerheid over de werkwijze en het borgen van privacy', concludeerde burgemeester Aboutaleb in een brief.

Andere gemeenten, zoals Nissewaard, gebruiken een ander systeem: Totta Data Lab. Vakbond FNV heeft eerder kritiek op de inzet van dat middel geuit.