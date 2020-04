Handbalinternational Kelly Dulfer: 'Als ik een man was geweest, dan was ik nu kampioen'

Handbalster Kelly Dulfer stond met haar Duitse club Borussia Dortmund bovenaan toen het coronavirus uitbrak. De koploper van de mannencompetitie in Duitsland werd onlangs uitgeroepen tot kampioen, maar bij de vrouwen werd geen winnaar aangewezen. "Heel vreemd dat er in dezelfde sport en in hetzelfde land onderscheid wordt gemaakt'', zegt de Schiedamse.

Bij de mannen werd THW Kiel uiteindelijk uitgeroepen tot kampioen van Duitsland. Dulfer noemt het 'een gevoelig puntje'. "Maar we hebben er vrij weinig over te zeggen en moeten het accepteren. Ik denk niet dat ze het nog gaan terugdraaien."

Baarden

Toch plaatste Dulfer een foto op haar Instragram waarbij zij en alle andere speelsters van Borussia Dortmund zijn afgebeeld met een baard. ''Daar hebben we met een knipoog bijgezet: als we een man waren geweest, dan waren we nu kampioen. Na die post is het in Duitsland een beetje ontploft, maar we hebben er nu wel aandacht voor gekregen."

De handbalbond in Duitsland adviseerde om zowel bij de mannen- als vrouwencompetitie de huidige koploper tot kampioen uit te roepen. "Maar omdat wij met Dortmund nog tegen de nummer twee en drie van de competitie moesten spelen, hebben ze besloten om bij de vrouwen geen kampioen aan te wijzen.''

Dulfer: "Het is heel erg zuur dat er geen kampioen is aangewezen. We hebben vanaf speeldag vijf bovenaan gestaan en dat wordt de competitie afgebroken. Het ging super lekker en zaten ook in de final four van de beker. Het kampioenschap op deze manier winnen is ook niet leuk natuurlijk. Maar een titel blijft een titel."

Wereldkampioen

De Schiedamse werd met het Nederlands team in december wereldkampioen. Op grote toernooien won ze de laatste jaren vaak een medaille, maar nooit eerder de gouden. "Het is wel iets waar je tegenaan zit te hikken. Het afgelopen WK hadden we eigenlijk niet verwacht om voor de medailles te spelen, dus misschien speel je dan wat vrijer. Ook omdat er een paar grote namen gestopt waren en er nieuwe meiden een kans kregen. Alles viel op zijn plek."

Bekijk hierboven het volledige gesprek met handbalinternational Kelly Dulfer.