Zo klinkt het geluid van Rotterdam

Het pingeltje bij het open- en dichtgaan van de metro, het carillon van het stadhuis en de eeuwige bouwgeluiden. Het zijn typisch Rotterdamse geluiden die verwerkt worden in Soundtrack010, een project van het bedrijf Tambr dat merken en bedrijven in geluiden vertaalt.

"Populair gezegd heet dat sonic branding", zegt mede-initiatiefnemer Willemijn van Hussen. "Wij dachten: Rotterdam verdient ook een eigen geluid. Er is al een mooie beeld- en videobank van de stad Rotterdam waar je gebruik van kunt maken, maar muziek ontbrak nog." De muziek is over een paar weken te gebruiken door bijvoorbeeld podcast- en videomakers als ze met hun werk de stad willen promoten.

Podium voor musici

Veel musici met wie Van Hussen normaal werkt, zitten nu thuis vanwege de coronacrisis. "Die hebben weinig te doen en daarom is dit een mooie betaalde klus."

Welke musici meedoen? "Denk aan jazzmuzikant Benjamin Herman en de bijzondere violist Yannick Hiwat. De componist is Alexander van Popta, ook een redelijk bekende Rotterdammer. Hij heeft Refreshed Orchestra, het Rotterdamse hiphoporkest, opgezet."

Er zijn ook bedrijven, zoals de logo-ontwerper, videomaker en websitebouwer, die gratis meewerken. "We verdienen hier zelf niets mee. We investeren alleen en hebben ook andere bedrijven gevraagd te sponsoren. We willen namelijk iets positiefs voor de stad doen. Ook de musici willen we graag een podium geven."