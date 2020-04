Brasserie De Eenling opent midden in coronacrisis

Onder de rook van het Oude Stadhuis in Schiedam is 'De Eenling' gevestigd

Je moet maar durven. Midden in de coronacrisis een nieuw restaurant openen. Marnix Benschop doet dat gewoon in het oude centrum van Schiedam. "Ik kreeg vorige week mijn exploitatievergunning eindelijk en dat moet je toch iets", zegt de bebaarde chef-kok nuchter.

Brasserie 'De Eenling' heet de zaak in het voormalig pand van 'Muziekcafe Van der Wal' aan de Grote Markt. "Het pand stond al zo lang leeg dat we de deuren maar open hebben gezet. Mensen kunnen terecht voor een kop koffie, een broodje, een soep of een salade-to-go. Zo kan iedereen alvast een beetje kennis maken en als het dan weer mag dan weten mensen ons misschien te vinden en kunnen we ze op een heel andere manier gaan verwennen hier."

Anderhalve meter

Het is de bedoeling dat de nieuwe eettent in Schiedam een brasserie wordt in Parijse sferen. "We gaan heel veel met biologische en lokale producten werken. Vis en vlees worden de smaakmakers", vertelt eigenaar Marnix. "Dat gevoel van samen zijn, mensen ontmoeten, een goed gesprek met de barman, die grandeur van een Franse bistrot of brasserie wil ik hebben in dit pand."

Als er in de toekomst echt gegeten kan worden binnen kan dat ook op anderhalve meter. "We hebben dat een beetje uitgetekend en het moet lukken maar als mensen hier twee uur lang een plek bezet houden voor een kop koffie van twee Euro wordt het lastig."

Voor Marnix Benschop komt een droom uit. Al tien jaar lang wilde hij een eigen zaak en nu hij in Schiedam woont was de keuze snel gemaakt. Vooral in Rotterdam is hij bekend in de horeca.

"Ik ben ooit met Francois Geurts in 'Ivy' begonnen dat later 'FG' werd, ik was onder meer chef op Katendrecht bij 'De Matroos en het Meisje', mede-eigenaar van de 'Biergarten' in Rotterdam, 'The Suicide Club' en nog tal van andere projecten. Ik ben een workaholic ja en dit is mijn eerste eigen stek."

Zeven dagen

Voorlopig kunnen klanten terecht voor afhaalmaaltijden en kleine hapjes. "We gaan het gewoon zeven dagen per week doen, kijken hoe het gaat", zegt Marnix. "Ik was al zo lang bezig met die vergunning om hier te starten dus toen die er vorige week was dacht is pas aan corona. Dit is nu het startpunt en hopelijk wordt het allemaal niet slechter en alleen maar beter. Ik vond het heerlijk om afgelopen tijd met mijn kinderen thuis te zijn maar het liefst sta ik toch in potjes en pannetjes te roeren. Niet alleen thuis maar vooral voor andere mensen."