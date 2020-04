Beademingssysteem met Dordtse elektromotor binnen een maand klaar voor gebruik

De apparatuur is bedoeld voor coronapatiënten op de intensive care. Het ministerie van Volksgezondheid gaat de apparaten verspreiden over de ziekenhuizen die het nodig hebben. Het Dordtse bedrijf zegt binnenkort vijfhonderd beademingsapparaten te leveren, op verzoek van minister Hugo de Jonge.

Veilig en eenvoudig

Het bedrijf had al wel ervaring met dit soort systemen, maar had nog niet eerder complete beademingsapparaten gemaakt. "Ook al hadden we de beademingsmodule beschikbaar en hebben we het complete systeem zo eenvoudig mogelijk opgebouwd, het is en blijft complex", zegt directeur Dennis Schipper. "Zo’n beademingssysteem moet honderd procent veilig zijn voor de patiënt en eenvoudig te bedienen door de artsen en verpleegkundigen."

Vanuit de medische wereld hebben het Erasmus MC in Rotterdam, het Isala in Zwolle en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven meegedacht over het apparaat.

"We zijn de enige producent in Nederland van elektromotoren die in beademingsapparatuur wordt toegepast", zei Johan van Hoek van het in Dordrecht gevestigde bedrijf Allied Motion eerder tegen Rijnmond.

