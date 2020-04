NEXT GENERATION || SASKIA PIQUÉ

In de rubriek Next Generation vertellen wij verhalen van jonge, inspirerende ondernemers. Deze keer met Saskia Piqué. Tijdens haar studie Cultuurwetenschappen is ze begonnen als stagiair bij het IFFR en ondertussen heeft ze haar eigen productiehuis en casting & styling agency. Hiermee probeert ze haar steentje bij te dragen aan diversiteit en uiteindelijk inclusiviteit in mediaproducties.

Saskia Piqué (37) werkt als producent van videoclips, films, commercials en series binnen haar productiehuis Studio SAS, waar ze samenwerkt met uiteenlopende klanten als TopNotch & Het Diabetes Fonds. Door haar grote interesse in fashion en esthetiek heeft ze haar producentenrol uitgebreid met styling en Art Direction. “Ik was altijd al bezig met fashion en art. Ik kreeg altijd veel reacties op mijn stijl, dus een logische volgende stap binnen mijn bedrijf was styling en Art Direction aanbieden”. Naast producent, ging ze daarom aan de slag als Creative Director. Zij bepaalt vaak samen met een regisseur de stijl van de video. Deze stijl komt naar voren door middel van kleding, art en design.

Diversiteit in mediaproducties

Saskia’s stijl is te herkennen aan veel kleur en niet vanzelfsprekende combinaties. Authenticiteit; dat is wat haar onderscheidt denkt ze. “Natuurlijk kan je naar anderen kijken, dat doe ik ook, ter inspiratie. Pinterest is mijn online visonboard, maar uiteindelijk is het belangrijk je eigen visie en stijl te ontwikkelen.”

Door je eigen waardes te kennen, kom je het verst. Saskia

Net zoals Gyor , zet Saskia haar succes in voor meer inclusiviteit in mediaproducties, zoals videoclips. “Ik werk aan grote producties en dat biedt kansen. In veel hiphop videoclips zie je vaak een eenzijdig beeld aan modellen. Veel jongeren kijken hiernaar en nemen daar een voorbeeld aan, daarom ligt juist hier een kans om meer diversiteit te laten zien.” Om deze kans te benutten, richtte zij casting & styling agency The Hiphop Honeys op. Dit bedrijf heeft een tal aan diverse modellen in bijvoorbeeld: gender, huidskleur, geslacht, etniciteit en leeftijd. “Door meer diversiteit te laten zien, ontstaat er een meer realistischer beeld van onze samenleving.”

Saskia bepaalt vaak, samen met de regisseur, wat de vibe van een videoclip wordt en dus hoe de modellen, de styling en de Art Direction eruit komen te zien. In het geval van de casting, gaat het daarbij dus niet alleen om de uiterlijke kenmerken van een model, maar ook of het model het juiste gevoel kan overbrengen en dus het verhaal wat ze willen vertellen. “Soms kan ik alleen sturing geven en soms wordt ik volledig vrij gelaten in de keuze aan modellen. Het valt me op dat sommige klanten en andere collega’s toch nog vaak dezelfde soort modellen laten zien, wat mijn werk nog uitdagender en leuker maakt om bewustwording te geven aan diversiteit en hopelijk leidt dat uiteindelijk tot inclusiviteit.”

My authenthicity is my superpower

Als Saskia een tip moet geven aan jonge ondernemers, dan is het ‘jezelf blijven’. Haar motto is dan ook: ‘My Authenticity is My Superpower’. Authenticiteit is zo belangrijk. Een ander willen zijn, ga je niet lang volhouden. Daarnaast is het belangrijk om je eigen normen en waarden te kennen. “Als jij je eigen waardes kent, zal een ander je ook daarnaar behandelen.” Sommige industrieën, zoals de muziekindustrie, kunnen hard zijn. Juist dan is het belangrijk om achter je eigen normen en waarden te blijven staan.