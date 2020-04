Eurovisie Songfestival komt volgend jaar alsnog naar Rotterdam

Het Eurovisie Songfestival zou eigenlijk op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam Ahoy worden gehouden. Het coronavirus gooide voor dit jaar roet in het eten.

De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag de knoop doorgehakt en wil het festival ook in 2021 graag organiseren. De gemeente trekt daar een kleine 7 miljoen euro extra voor uit. Dat bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro die het festival al heeft gekost.

"Ik ben blij met dit besluit van de raad", zegt wethouder Said Kasmi (cultuur). "De EBU, de omroepen en Ahoy kunnen ervan op aan dat Rotterdam in 2021 alsnog gaststad is. Voor ons staat voorop dat we er een feest van en voor iedereen van kunnen maken. De afgelopen tijd is hard gewerkt en wat dat betreft staan we klaar om de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in 2021 in onze stad te verwelkomen.”

De organisatie, de omroepen en de gemeente Rotterdam gaan nu kijken hoe het liedjesfestijn verder georganiseerd kan worden.

