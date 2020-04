Boze boa's: wij zijn nu als bouwvakker zonder helm

Die hield donderdag vol dat het niet nodig is om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) te bewapenen. Ze moeten zich, wat de burgemeester betreft, terugtrekken als zich een incident voordoet.

Onwenselijk en onhaalbaar, stellen twee boa-vakbonden donderdag. Zij stellen de burgemeester daarom een ultimatum: handhavers krijgen binnen een week een wapenstok en pepperspray om zich te kunnen beschermen, óf er volgen acties.

'Nu nog urgenter'

"We willen een wapenstok om mensen op afstand te kunnen houden. Dat werkt de-escalerend. En met pepperspray kan iemand redelijk vriendelijk onder controle worden gebracht", zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. "Dat vonden we al, maar nu is het nog urgenter."

Hij doelt daarmee op de coronacrisis en in het bijzonder het incident op Eerste Paasdag. In Rotterdam-Zuid gaat het mis als een groep boa's slaags raakt met een groep die zich niet houdt aan de coronaregels. De handhavers spreken de groep aan omdat ze te dicht bij elkaar staan.

Als de boetes worden uitgeschreven, gaat een nog grotere groep zich ermee bemoeien en ontstaat een massale vechtpartij. Vijf boa's raken gewond. Twee worden zo hard geschopt en geslagen, dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Dat incident staat niet op zichzelf en handhavers zijn aangewezen op 'hun blote blote vuisten', staat in de brief die de vakbonden aan burgemeester Aboutaleb schrijven.

Risicoverhogende factoren

Kuin: "We hebben te maken met een noodverordening waarbij we groepen mensen moeten aanspreken en forse boetes moeten uitdelen. Die zijn vier keer zo hoog als normaal. Dat zijn allemaal risicoverhogende factoren."

Volgens Kuin heerst er onder de leden veel boosheid na de uitspraken van burgemeester Aboutaleb. "Zij kunnen zich helemaal niet terugtrekken. Als iemand zich gedraagt, krijgt 'ie een boete en als iemand onbeschoft is niet. Dat kan niet de uitkomst zijn."

Kuin heeft donderdag de commissievergadering van de gemeente gevolgd. Daarin suggereerde de burgemeester, aldus Kuin, dat de boa's de coronacrisis gebruiken om een bestaande discussie aan te wakkeren.

Als bouwvakker zonder helm

"We zijn er inderdaad anderhalf jaar geleden mee begonnen, om te zorgen dat handhavers veiliger hun werk kunnen doen. Het is als een bouwvakker met een helm. Boa's moeten zichzelf kunnen beschermen."

"Bovendien gaat het nu om de volksgezondheid. De boa's moeten in het kader daarvan handhaven. Die moeten de norm stellen. Dat is in ons aller belang. Ze moeten niet denken: kom ik hier wel veilig uit?"

Meer agressie

Er is volgens de voorzitter in Rotterdam sinds een paar weken een shift merkbaar. Er is meer irritatie en agressie. Niet alleen gericht tegen de boa's, maar ook tussen mensen onderling; tussen mensen die de regels serieus nemen en de groep die dat niet doet. Kuin: "Daardoor is het moeilijker om te handhaven."

Anderhalve week na het Paas-incident in Rotterdam-Zuid zijn de boa's die daarbij betrokken waren de klap nog niet te boven. "Het is flink hard aangekomen bij de hele groep", zegt Kuin. "Vooral ook de reactie van de burgemeester. Ze voelen zich niet serieus genomen. Ze zijn goed opgeleid. Ze maken goede inschattingen. Dan kan het niet zo zijn dat de burgemeester dat van een afstand veroordeeld."

Welke acties?

Mocht Aboutaleb over een week nog niet met een gepaste oplossing zijn gekomen, volgen er dus acties van de boa's. Welke?

"We hebben een plan, maar dat gaan we eerst bespreken met de leden, die dat weer bespreken in hun teams. We gaan daar niets over bekendmaken voordat alle leden daar iets over gezegd kunnen hebben, maar we gaan in ieder geval niet staken. Dat is niet verantwoord", belooft Kuin.