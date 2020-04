Geen tijd voor verdachte: Barendrechtse afpersingszaak uitgesteld

Een Barendrechtse afpersingszaak is donderdag niet doorgegaan vanwege problemen met het videoverhoor. Het struikelblok lag bij het Huis van Bewaring in Krimpen aan den IJssel.

Vanwege de coronamaatregelen worden verdachten voorlopig niet naar rechtszalen vervoerd. Zij worden verhoord via de telefoon of video. In Krimpen aan den IJssel is één videokamer beschikbaar. Aangezien veel rechtbanken verdachten willen horen, is een tijdslot afgesproken: 45 minuten per gedetineerde.

In de Barendrechtse zaak is het onderzoek afgerond en zou donderdag inhoudelijk worden behandeld. De rechter: "Helaas moeten we het uitstellen. Drie kwartier is te weinig om een zaak van deze omvang te bespreken."

Advocaat Paul Verweijen, die verdachte Jungsik W.(37) bijstaat, is boos over het uitstel. "Ik verwijt de rechtbank en de officier van justitie niets. Die hebben hun uiterste best gedaan. Maar ik kan het mijn cliënt niet uitleggen dat het nu niet doorgaat door gebrek aan capaciteit."

Het Erasmus MC kan het wel

Verweijen onderstreept zijn ongeloof met een persoonlijk verhaal. "Mijn vriendin is longarts in het Erasmus MC. Daar hebben ze na drie weken de IC-capaciteit verdubbeld, inclusief beademingsapparatuur en monitoren. Hoe kan het dan dat er na zes weken crisis nog maar één videokamer is in Krimpen? Ik vind het gênant."

De advocaat zegt zich te ergeren aan de positieve verhalen vanuit de rechtspraak dat het allemaal wel soepeltjes verloopt in coronatijd. "Dat is schone schijn. In de praktijk zie ik dat er van alles misgaat." Zijn ervaringen komen overeen met de klachten die collega-advocaten dinsdag bij Rijnmond hebben geuit.

Een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt dat er standaard in iedere Penitentiaire Inrichting een videoruimte is. "Dat is al een enorme stap die is gezet." De smeekbede om meer videoverbindingen zal volgens haar moeten worden besproken tussen de rechtspraak en de DJI.

De rechtszaak in Barendrecht is uitgesteld tot 15 mei. Dan zal de verdachte alsnog in persoon worden aangevoerd naar de rechtbank.

Conflict tussen twee Koreanen

Deze zaak draait om een zakelijk conflict tussen twee Koreanen die een vleeshandel hadden in Singapore. Een van hen zou er met het geld vandoor zijn gegaan. Jungsik W. zou vervolgens de hele wereld hebben afgereisd om zijn compagnon te vinden. Die bleek neergestreken in een luxueuze woning in Barendrecht.

Jungsik kwam daar achter met de hulp van een Nederlandse hoogleraar. Die wist dat de kinderen van de gezochte compagnon op een internationale school zitten. De hoogleraar zou ook hebben gezegd dat 'de vuist sneller is dan de wet'. Justitie vindt daarom dat ook hij een aandeel heeft in het latere geweld en gaat de professor voor de rechter dagen.

Jungsik W. is samen met een Koreaan uit de VS verhaal gaan halen in Barendrecht op 29 oktober vorig jaar. De vrouw van de compagnon werd vastgebonden aan het bed. Ze zou zijn geschopt, geslagen, gestoken en gewaterboard; ze kreeg een handdoek over haar gezicht en daar werd water op gegoten. De eis was de terugbetaling van 1,7 miljoen euro.

Het was 'Phil'

Tijdens de afpersing, die uren heeft geduurd, waren de vier kinderen van het Koreaanse stel elders in de woning aanwezig. Jungsik W. heeft deels bekend, maar zegt dat het grote geweld is toegepast door medeverdachte 'Phil' uit de VS. Vanwege de coronacrisis worden er momenteel geen pogingen gedaan de man naar Nederland te halen.

Advocaat Verweijen vroeg de rechter Jungsik W. vrij te laten, maar dat is afgewezen. De beslissing van de rechter kon overigens niet aan de verdachte zelf worden verteld. Die was inmiddels, na drie kwartier, weggehaald uit de videokamer om plaats te maken voor een volgende verdachte.