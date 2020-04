Depot Maritiem Museum blijft voorlopig gesloten

Alsof je in een depot van een museum stapt, zo ziet de nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum in Rotterdam eruit. Houten stellingkasten zijn volgestopt met scheepsmodellen, schilderijen en foto’s die samen zes eeuwen maritieme geschiedenis verbeelden. Het geeft een mooi tijdsbeeld van de Rotterdamse haven door de eeuwen heen. Alleen jammer dat nog niemand het kan bewonderen.

De expositie De Haven had vorige week van start moeten gaan, maar dat feest ging dus niet door. En wie nu tussen de schappen door loopt, ziet dat het werk zelfs nog niet af is. Samensteller Jan Briek: “Door de corona-uitbraak hadden we minder personeel in de bouwploeg en nu doen we het rustig aan omdat we toch nog niet weten wanneer we open kunnen.”

Hij is trots op ‘zijn’ tentoonstelling, want het was zijn idee om het museumdepot op de bovenste etage van het gebouw aan de Leuvehaven, deels naar beneden te halen. “Ik nam als conservator van de buitencollectie altijd gasten mee naar het depot. Ik kreeg dan steeds zoveel enthousiaste reacties, dat ik dacht: daar moeten we iets mee doen.”

Schilderijen en foto’s

Bij de entree valt de portrettengalerij meteen op: een lange wand vol schilderijen en foto’s van onder meer een redersgezin, een jachtopziener, vrouwelijke binnenvaartschipper en personeel van de RDM. Op de vloer is de plattegrond van de Rotterdamse haven geschilderd. En aan de wand zijn de uitvergrote letters van De Haven vormgegeven zoals de typeringen van zeecontainers.

In de tentoonstelling zijn verder ongeveer zeventig scheepsmodellen en honderd foto’s en schilderijen opgenomen. Zo ook een model van de Statendam III, het schip dat tragisch aan zijn einde is gekomen in mei 1940 toen het aan de Wilhelminapier lag en in brand is gevlogen. Brieks persoonlijke favoriet is een Nederlandse loodsschoener uit 1900. “Dit is zo gedetailleerd gemaakt. Fantastisch.”

Ook nooit eerder vertoonde museumstukken komen nu van zolder. Zoals een opengewerkt model van een stoommachine, met een aandrijving voor een raderboot uit de negentiende eeuw. Briek: “Het is enorm jammer dat we dit nu nog niet kunnen laten zien allemaal, maar we zijn met een anderhalvemeterwerkgroep bezig om te kijken hoe we toch ooit open kunnen. Dus als we weer open gaan, doen we dat op een verantwoorde manier.”