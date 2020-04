Melanchthon Kralingen: 'sluiting school is rampzalig voor onze leerlingen'

"Een gemiste kans". Dat was de eerste reactie van schooldirecteur Dennis Maharban van het Melanchthon in Rotterdam-Kralingen toen premier Rutte bekendmaakte dat alleen de basisscholen na de meivakantie weer open kunnen. Middelbare scholen blijven sowieso tot 1 juni gesloten. En dat geldt dus ook voor het Melanchton Kralingen, een school voor vmbo en mavo.

De leerlingen missen school ontzettend want zelfstudie is niet hun sterkste kant en het online thuisonderwijs moet vooral niet te lang duren. "Mijn leven is verpest", appte een leerling aan zijn docent nog tijdens de persconferentie van premier Rutte.

"De sluiting is rampzalig als we kijken naar wat onze kinderen nodig hebben", vertelt de schooldirecteur. "Onze kinderen willen graag in het schoolgebouw zijn, willen graag praktisch bezig zijn, hebben graag contact met docenten. Dat moeten missen, is heel ingrijpend voor ze."

Meer moeite met lesstof

Ruim vijf weken gaat de 15-jarige Salma al niet meer naar school en maakt ze thuis haar huiswerk.

"Ik had het niet verwacht, maar ik mis school ontzettend", vertelt ze. Hoe langer het duurt, des te meer moeite ze krijgt met de online lesstof.

"In de klas was alles duidelijker. Nu gaat alles online en begin ik het een beetje moeilijk te begrijpen."

Salma is lang niet de enige die school mist. "Er zijn heel veel kinderen die zeggen: 'ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar oh wat mis ik jullie'", vertelt docent Sekona Ntoane. "Kunnen we niet gewoon naar school toe komen?", appen leerlingen aan docent Jos Meester.

Deze opmerkingen zijn niet alleen een groot compliment voor het docententeam, ze zijn ook een teken aan de wand. "Het laat zien hoe nodig we zijn', zeggen de docenten.

'Het verpest mijn leven'

Nog zeker anderhalve maand blijven de middelbare scholen dicht. Mogelijk gaan ze dit schooljaar zelfs niet meer open. Docent Jos krijgt van meerdere leerlingen wanhopige berichten. "Hoe moet ik nou verder?", en: "corona verpest mijn leven".

De docent probeert zijn leerlingen gerust te stellen met het antwoord dat de coronacrisis van voorbijgaande aard is en dat ze nog een heel leven voor zich hebben. "Ik hoop dat je nog een jaar of tachtig te gaan hebt. Als we deze crisis voorbij zijn, dan moet je ook weten dat je veel extra's leert door deze situatie", appt Jos steevast terug.

Aandacht essentieel

Aandacht is essentieel voor vmbo-leerlingen en dat is wat het coronavirus abrupt doorkruist. Toch houden de docenten van het Melanchton Kralingen zich aan de voorgeschreven regels en roeien ze met de riemen die ze hebben.

"We videochatten elke dag even om te vragen hoe het gaat en ze duidelijk te maken welke vakken voor die dag op het rooster staan. Vmbo-kinderen moeten het hebben van structuur en regelmaat en dat proberen we nu online te organiseren", vertelt de schooldirecteur.

Het Melanchthon stopt veel moeite om met alle vierhonderd leerlingen online contact te onderhouden. "Gelukkig lukt dat en hebben we geen 'spookleerlingen", zegt de schooldirecteur. Het Melanchthon Kralingen laat de kwetsbare leerlingen ook individueel naar school komen. Mogelijk gaan ze dat de komende tijd uitbreiden, als blijkt dat de leerlingen het thuiszitten en de online lessen teveel worden.

De 15-jarige Salma hoopt dat de school-quarantaine snel voorbij is. "Ik hoop dat dat virus snel weggaat en dat ik mijn vriendinnen en de docenten op de school weer kan zien."

