Surpriseparty voor 100-jarige Rotterdamse: 'Bang dat niemand zou komen'

Mevrouw Kramer uit Rotterdam-Delfshaven is woensdag in het zonnetje gezet voor haar honderdste verjaardag. Vanuit een hoogwerker werd ze getrakteerd op Nederlandse hits als 'Daar in dat kleine café aan de haven'.

Volgens buurtbewoonster Rini Vermeulen is mevrouw Kramer erg sociaal. "Daarom is het voor haar heel belangrijk dat dit gebeurt", lacht ze. "Ze was deze week al heel emotioneel, omdat ze bang was dat er niemand zou komen."

Toen Halima Yassir en buurtgenote Nazia hoorde dat de verjaardag er aan zat te komen, twijfelden ze geen moment en hielpen ze mee om een feestje op poten te zetten. "Honderd worden is heel speciaal", vertelt Nazia. "Ik ben echt blij en trots dat we dit met z'n allen hebben gedaan!"

Op straat staan familieleden samen met nieuwsgierige buurtbewoners naar het schouwspel te kijken. Allemaal wensen ze mevrouw Kramer een mooie verjaardag toe. "Ze was heel zenuwachtig", vertelt dochter Ted. "Ze dacht: 'Komt er nog iemand, doen ze nog iets'. En dan dit! Alle lof."

Mevrouw Kramer beaamt dit. "Ik was echt bang", vertelt de 100-jarige Rotterdamse die van gezelligheid houdt. "Ik heb zitten janken", maar "ik vind dit echt heel fijn!"

Op het laatst komt de politie nog langs, want de toegestroomde verjaardagsvisite moet wel op 1,5 meter staan.

