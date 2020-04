Rotterdam: wat er ook gebeurt, corona zet niet nog eens streep door Songfestival

"We hadden natuurlijk niet kunnen weten dat de coronacrisis zo zou toeslaan in de wereld", zegt wethouder Said Kasmi. "We waren al allerlei verplichten aangegaan en daar waren kosten mee gemoeid. Een groot deel van die kosten krijgen we helaas niet terug."

Dat gaat om precies te zijn om 6,7 miljoen euro. Die kosten zijn nodig om Ahoy opnieuw af te huren, zaken als veiligheid en vervoer te regelen en nieuw materiaal te produceren om de stad in een Songfestival-jasje te steken.

Er is nog een kleine formaliteit: de EBU moet nog officieel instemmen, maar "de kans is 100 procent", zegt Kasmi. "Wij hebben natuurlijk gesprekken gehad met onze partners; de EBU en Hilversum. In principe hebben we naar elkaar de intentie uitgesproken om het samen weer te doen. Dus alle lichten staan op groen."

Zwartste scenario

Dat zit dus wel goed, maar dan is er nog altijd corona. Garanties zijn er niet en de kans bestaat dat het lang gaat duren. Wat nou als er, in het zwartste scenario, volgend jaar nog steeds coronamaatregelen nodig zijn?

"We houden rekening met verschillende scenario's en we volgen de ontwikkelingen op de voet. Dat mag duidelijk zijn", legt de wethouder uit.

"Ik hoop dat het dan niet meer nodig is die anderhalvemetermaatregel, ook omdat er wellicht hopelijk eind dit jaar misschien al een vaccin is. Maar als dat wel nodig is dan is dat iets wat wij in de scenario's mee zullen nemen; ook die anderhalvemeterrichtlijn. Ook da weet ik zeker dat we er een mooi feest van kunnen maken."

De gemeente denkt dat het Songfestival een boost kan zijn juist voor de sectoren die nu hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals de horeca en hotels.

Kasmi: "Wat zeker is, is dat we in ieder geval dat feestje gaan vieren met elkaar. Als het dan nodig is om dan die anderhalve meter van toepassing te laten zijn, zullen we de organisatie daar ook op inrichten. Dan gaat het evenement gewoon door."