Dode in woning Rotterdam, misdrijf niet uitgesloten

De politie heeft donderdag het lichaam van een vrouw aangetroffen in een woning aan de Gratamastraat in de Rotterdamse wijk Het Lage Land. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Het onderzoek van de forensische opsporing en recherche is al sinds het einde van de ochtend in volle gang. De politie kan niet zeggen in welke omstandigheden de vrouw is aangetroffen.