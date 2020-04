Unieke klus: Rotterdams droneteam ingevlogen om Limburgse natuurbrand te blussen

'Met de meldkamer van Limburg. We hebben jou en je drones nu nodig.' Het is dinsdagochtend 05:00 uur als Robbert Heinecke, teamleider van het droneteam van de brandweer Rotterdam-Rijnmond, wakker wordt van zijn pieper. In Herkenbosch woedt een grote natuurbrand. Of hij met spoed naar Limburg wil rijden.

Hij is net een paar uur thuis in Hellevoetsluis als we hem spreken. Hij herinnert zich de verbazing na die opmerkelijke oproep. Zeker in deze tijd van corona waarin reizen haast verboden is geworden. Even later is hij met zijn team - vier man en twee drones - onderweg naar het zuiden.

Bij aankomst blijkt het menens. Een groot stuk natuurgebied staat in lichterlaaie en de lokale brandweer krijgt het moeilijk onder controle. Er ontstaan ook steeds nieuwe brandhaarden. Daar weten Robbert en zijn team wel raad mee.

Van essentieel belang

Met hun twee drones vliegt het team (gezagvoerder Robbert, een piloot, waarnemer en sensorbediener) dag en nacht boven het gebied op zoek naar hotspots. Dat zijn risicoplekken onder de grond die uit het niets kunnen oplaaien. De drones kunnen die door middel van infrarood opspeuren. Die informatie is, zeker bij zo'n grote natuurbrand als in Herkenbosch, van essentieel belang, zo blijkt ook dinsdag weer.

Als ze bezig zijn met het blussen van een specifieke hotspot laait vijftig meter verderop plotseling een andere op. "We zagen ineens vuur en rook. Het ging echt als een lopend vuurtje; zoals het spreekwoord al zegt. We stonden er met onze neus bovenop", vertelt Robbert.

Massale evacuatie

Die hotspot wordt uiteindelijk een zeer grote brand en zorgt er zelfs voor dat duizenden inwoners moeten worden geëvacueerd. "Het is mooi om te zien hoe goed je kunt ondersteunen. Dat geeft echt voldoening en energie."

"De collega's daar zeiden ook dat het exceptioneel groot was. Dat het uniek was; zo'n grote brand." En hoewel dit prachtig zomerse lenteweer in donkere dagen als nu meer dan welkom is voor velen, is het bij een natuurbrand je grootste vijand. "Door de wind wordt het vuur zo weer opgestuwd. En dan de droogte en de zon..."

Team Rotterdam-Rijnmond is een van de vier droneteams van Nederland. Ook in Twente, Midden-West-Brabant en Haaglanden hebben ze er een. Die van Brabant was al aan het assisteren bij een natuurbrand in Deurne en dus kregen de Rijnmonders de bijzondere klus.

'Zeker in de top-3'

Limburg krijgt ook zeker een plekje in zijn persoonlijke top-3, zegt Robbert. Vanwege de grootte en het lange blussen. "Wat ik grappig vind is dat geen brand hetzelfde is. We hebben bijvoorbeeld ook de grote brand in Vlaardingen gehad. daar hebben we ook ondersteund. En dat zie je echt: He, dit is nuttig."

Het team is inmiddels wel wat gewend. Ondanks dat ze pas een relatief nieuwe aanwinst zijn - ze bestaan sinds eind 2018 - rukken ze wekelijk een of twee keer uit om te ondersteunen. Vorig jaar gebeurde dat 71 keer in de regio. Het team bestaat nu nog uit 15 man, maar binnenkort worden dat er 32. Ze zijn druk aan het solliciteren.

Inmiddels is het team dus weer terug op eigen nest, maar voor hoe lang? De brand in Limburg lijkt onder controle. Toch staat de pieper vannacht aan, want "het kan zo maar weer oplaaien", zegt Robbert.