Ramadan in tijden van corona: 'Je kan een onderdeel zijn van het probleem of de oplossing'

De ramadan wordt door de coronacrisis dit jaar anders dan anders. Moskee├źn zijn dicht en een gezellig samenzijn met veel vrienden en familie zit er niet in. Azzedine Karrat, voormalig imam van de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid, hoopt dat moslims zich ook tijdens de vastenmaand aan de coronaregels houden.

"Ik roep iedereen op om die afstand te houden en thuis te blijven. Je beschermt zo niet alleen jezelf, maar ook de kwetsbaren, de ouderen. Dat is een verantwoordelijkheid", zegt hij. "Je kan een onderdeel zijn van het probleem of een onderdeel van de oplossing."

Ramadanpakket

De maatregel om afstand te houden, wordt bij de culturele stichting Salaam in ieder geval strikt nageleefd. De stichting heeft speciale ramadanpakketen gemaakt voor gezinnen die van hun Islamitische voedselbank afhankelijk zijn. Ophalen kan coronaproof.

Tijdens de ramadan, die voor de meeste moslims donderdagavond begint, wordt overdag gevast en is eten alleen toegestaan tussen zonsondergang en zonsopgang. "Dat is maar een paar uur, dus dat betekent dat je dan goed, voedzaam voedsel moet eten", legt Rahma Hulsman van de Islamitische Voedselbank uit. De pakketten zijn onder meer gevuld met dadels, linzen en kikkererwten.

Het uitdelen van de pakketten gebeurt buiten, op afstand. Daarnaast mag niet iedereen tegelijk zijn of haar pakket afhalen. "Dat doen we zodat het niet te druk wordt. Voor ons niet en voor de cliënt niet", legt Hulsman de maatregelen op het terrein van de voedselbank uit. "Zo kunnen we beter die anderhalvemeterregel in acht houden."

'Vasten is vasten'

Tijdens de ramadan wordt normaliter veel naar de moskee gegaan en na zonsondergang veel met vrienden en familie afgesproken, onder het genot van veel eten. Maar dat zal er dit jaar anders uitzien, weet ook Hulsman.

"Vasten is vasten, dat is niet meer of minder", zegt Hulsman. "Alleen het samen zijn in deze tijden is net als voor de christenen met kerst: dat je gezellig met elkaar bent. Dat missen wij nu."