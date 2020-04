Motorrijder scheurt met 157 km/u over 80km-weg

Een motorrijder in de Alblasserwaard heeft donderdag zijn rijbewijs én motor moeten inleveren, omdat hij bijna dubbel zo hard reed dan was toegestaan.

De man reed met 157 kilometer per uur over de N214 bij Bleskensgraaf, terwijl de maximumsnelheid daar 80 kilometer per uur is.

Een motorrijder van de politie-eenheid Rotterdam kwam de snelheidsduivel op het spoor. Omdat hij zijn rijbewijs niet bij zich had, moest hij meteen zijn motor inleveren. Deze is weggetakeld.

Hij krijgt zijn motor terug als hij zijn rijbewijs inlevert op het politiebureau.