Kunstsector schrijft brandbrief en vraagt steunfonds van 55 miljoen euro

Directeuren van zeventig Rotterdamse kunstinstellingen luiden de noodklok in een brandbrief aan cultuurwethouder Kasmi. De culturele sector is hard geraakt door de coronamaatregelen.

Vanuit het Rijk is 300 miljoen euro vrijgemaakt om de sector door de crisis heen te loodsen. De kunstinstellingen willen van de wethouder meer steun zien, want van die 300 miljoen euro komt maar een klein deel bij de Rotterdamse instellingen terecht. De instellingen willen daarom een steunfonds van 55 miljoen euro.



Het is de tweede keer dat de cultuursector het stadsbestuur van Rotterdam aanschrijft voor hulp. "We hebben eerder gesproken over het uitstellen van de huur, maar dat biedt geen oplossing. Daarom hebben we de gemeente dringend verzocht in actie te komen, anders vallen er instellingen om."

Ocker van Munster, voorzitter van het directeurenoverleg van Rotterdamse Kunstinstellingen, wijst ook op de grote hoeveelheid zzp'ers en flexwerkers in de sector. "We hebben gevraagd aan de gemeente om voor deze mensen een apart loket in te richten waar ze geholpen worden. Voor hen werken de algemene regelingen heel slecht. Daarom ook dit fonds, want deze mensen zijn heel belangrijk voor de sector."

