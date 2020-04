Scouting heeft duizenden euro's nodig om faillissement te voorkomen

"De belangrijkste oorzaak dat het niet goed gaat nu is de coronacrisis", zegt secretaris Roelof Pit van de scoutinggroep waarbij zeventig kinderen zijn aangesloten. "We hadden vorig jaar weinig geld, maar we hadden plannen gemaakt om precies goed uit te komen. Door de coronacrisis lukt dat niet."

Verhuur

Pit ziet de inkomsten uit verhuur tot het nulpunt slinken. "Normaal komen hier in de zomer allerlei scoutinggroepen uit heel Nederland die hier kamperen. We hebben verjaardagsfeestjes en andere bijeenkomsten. Dat mag nu allemaal niet meer, maar we hebben nog wel hoge kosten."

Hoeveel geld er nodig is om de crisis af te wenden? "Het gaat om precies achtduizend euro en dat is voor ons heel veel geld. Als we dat bedrag binnenhalen, kunnen we blijven bestaan."

Scouting Rozenburg hoopt op sponsoring van bedrijven en publiek. Daarnaast zijn ze bezig fondsen te werven.