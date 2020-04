Diergaarde Blijdorp: 'Voor de dieren gaat alles gewoon door'

Het is een rare gewaarwording: er is helemaal niemand in Diergaarde Blijdorp terwijl het zonnetje volop schijnt. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen. De dagelijkse werkzaamheden vinden wel doorgang, want de dieren en planten moeten gewoon worden verzorgd. "Het normale leven in de dierentuin gaat gewoon door", vertelt directeur Erik Zevenbergen. "Je mist de dynamiek van het open zijn."

Zo'n lege dierentuin went voor hem nooit. "Het blijft heel vreemd, zeker op dit soort dagen als het prachtig weer is. Dan zou het lekker druk moeten zijn hier." De dierenverzorgers missen de bezoekers heel erg. "Het is toch ook een praatje. Mensen stellen vragen. En dat is deel van je werk, dat je toch de boodschap wil overbrengen. Dat vinden ze heel leuk, en dat is er nu ook niet."

Veel van de personeelsleden werken nu thuis. "Dierenverzorgers zijn er dus nog wel, maar ook daar hebben we alles zo veel mogelijk teruggeschaald. Dus er zijn nu gescheiden teams. We hebben dus alles zoveel mogelijk teruggebracht om zo weinig mogelijk besmettingsgevaar in de tuin te hebben." De technische dienst is ook nog aan het werk. "Om ook het onderhoud door te kunnen laten gaan, want ook dat is onderdeel van de dierverzorging.

#Ondertusseninblijdorp

Je zou denken dat het ook voor de dieren wennen is, nu er niet meer dagelijks duizenden mensen bij hun verblijf staan. Niets blijkt minder waar: "Voor de dieren gaat eigenlijk alles gewoon door zoals het normaal is. Ze worden verzorgd. Ze eten. Ze krijgen hun natje en droogje. De dierenarts komt langs. Al de dingen die voor hen normaal zijn, die gaan nu ook gewoon door."

Dat de dierentuin gesloten is, betekent trouwens niet dat het publiek niet kan zien wat er binnen de poort gebeurt. "We maken vlogs. Verzorgers nemen als het ware de fans mee langs hun tochten bij de dieren. Dat zenden we uit op sociale media met name. Daar komen veel goede reacties op. Mensen krijgen zo toch nog een beetje het leven in Blijdorp mee."

Samen staan we sterk!

Zodra de dierentuin weer open is, gaat de actie 'samen staan we sterk' van start. Voor elk entreebewijs dat wordt aangeschaft, vanaf nu tot 10 mei, schenkt de diergaarde een ticket aan zorgverleners en kwetsbare kinderen. Dit is een samenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen en goede doelen.

"Het gaat echt om de mensen die zich nu helemaal te pletter werken in de zorg. Dat is fantastisch om te zien. Een groep die eigenlijk nu de waardering krijgt, die ze al heel lang verdienen. Wij vonden het mooi om als Blijdorp daar iets voor te doen. Wij voelen met ze mee", legt Zevenbergen uit.