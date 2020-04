Mysterieuze tekens voor deuren Schiedamse woningen

In Schiedam-Nieuwland zijn donderdagavond op verschillende plekken tekens op stoepen gespoten. De herkomst en betekenis van de graffiti is onbekend. De gemeente heeft de tekens nog dezelfde avond laten verwijderen.

De politie interpreteert de graffiti als "een vredesteken zoals we dat kennen uit de jaren zeventig, tachtig, negentig" , zegt een woordvoerder. "Maar het is graffiti in de publieke ruimte, dus hebben we het laten schoonmaken."

Meerdere bewoners in de omgeving van De Savorin Lohmanlaan en P.J Troelstralaan hadden melding gemaakt van 'vreemde' tekens voor hun deur. Na onderzoek door de wijkagent bleken er twintig van deze tekens op stoepen te zijn gespoten.

De politie is bezig met een buurtonderzoek en bekijkt eventuele camerabeelden uit de buurt.