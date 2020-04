Dierenambulances kunnen weer uitrukken dankzij Rijnmond Helpt: 'Ik zou je willen knuffelen'

De dierenambulances hebben in deze tijd een groot probleem. Vanwege het coronavirus mogen er niet meer zomaar twee personen in één ambulance, en dus kunnen lang niet alle gewonde dieren gered worden. Daarom deed Dierenambulance Zuid-Holland Zuid een oproep aan Rijnmond Helpt...

"Wij willen natuurlijk gewoon blijven uitrijden, maar dat is vrij lastig als je maar in je eentje op pad moet", vertelt Iris van Zeijl van de Dierenambulance. "We hebben echt twee mensen in die auto nodig. Nu hebben we gezien dat er speciale plexiglasplaten zijn, zodat je een wand tussen twee mensen krijgt. Dat zou fantastisch zijn, dan kunnen we gewoon blijven uitrukken."

Schotten voor alle ambulances

En dus deed Iris een oproep bij Sander de Kramer. Of mensen in de regio misschien iets over zouden hebben voor de dierenambulances. Wat ze niet doorhad, is dat er inmiddels een hele vracht aan plexiglasplaten het terrein van de meldkamer op kwam rijden. Rijnmond Helpt had, met de hulp van Stichting Rotterdam Mooier Maken, al schotten voor alle ambulances geregeld.

"Nee joh, wat geweldig", reageert een verraste Iris. "Bizar! Ik zou je wel willen knuffelen, maar dat mag natuurlijk niet..."