KNVB: Feyenoord naar groepsfase Europa League

Als voorwaarde noemt de KNVB dat de inkomsten vanuit het Europese voetbal van volgend seizoen worden verdeeld. De clubs die Europa in mogen hebben wel “de zware morele verplichting om een gedeelte van de gelden die zij ontvangen in verband met deze deelname, te verdelen onder alle betaald voetbalorganisaties'', zo staat in de mail die de KNVB naar de clubs heeft gestuurd.

Over de promotie/degradatie-regeleing wordt er aan de hand van de voorkeur van de meerderheid van de clubs gekozen tussen: wel promotie en wel degradatie, of geen promotie en geen degradatie.

Om 14:30 uur staat de vergadering gepland. Twee uur later verwacht de KNVB met uitsluitsel te komen.