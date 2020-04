Iets nieuws leren tijdens de coronacrisis? Thomas Verhaar, Benjamin Herman, Nina Valkhoff en Sanne Donders geven je tips

Zoveel mogelijk binnen moeten blijven is soms behoorlijk uitdagend. Maar het is ook een kans om iets nieuws te leren, of nog beter te worden in dat wat je al doet. Om je op weg te helpen gaan elf bekende toppers uit onze regio, allemaal toonaangevend in hun vak, de komende weken alle vragen beantwoorden die je maar wil stellen.

Hoe word ik een goede dj? Hoe zing ik de hoogste noot? Of je nu een voetballer bent, een dj, dichter, een rapper of een zangeres: het Rijnmond Dreamteam helpt je. In dit bericht stellen we de laatste vier teamleden voor. Het team is nu compleet.

Nina Valkhoff

Een muralist. Enig idee wat dat betekent? Een muralist maakt muurschilderingen, buiten, op straat, voor iedereen te zien. Het maakt dat de kunstwerken van de Rotterdamse Nina Valkhoff een enorm publiek bereiken – miljoenen ogen zullen haar werk al hebben gezien. Hoe zij geïnspireerd raakt, waar je aan moet denken als je begint en waar kansen liggen voor kunstenaars: Nina zal het je graag vertellen.

Benjamin Herman

Als saxofonist haalde de altijd geweldig geklede Rotterdammer Benjamin Herman de wereldtop. Omdat zijn concertagenda, die normaal zo vol is, nu tijdelijk leeg is neemt hij graag deel aan het Dreamteam van Rijnmond. Met plezier gaat hij in op nieuwsgierigheid: hoe doet hij zijn ademhalingsoefeningen? Moet een saxofonist eigenlijk altijd fit zijn? En waar haalt hij zijn inspiratie vandaan?

Sanne Donders

De Rotterdamse fotografe Sanne Donders viel de afgelopen jaren veelvuldig in de prijzen. Niet voor niets: haar foto's stralen warmte en menselijkheid uit. Ze trekt graag door de stad om taferelen vast te leggen waarvan het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat ze worden vastgelegd. Deze bejubelde fotografe zal graag vertellen waarom ze doet wat ze doet – en hoe jij misschien wel in haar voetsporen kan treden. Net zo makkelijk geeft ze natuurlijk ook tips voor beginners, want iedereen wil toch kunnen fotograferen?

Thomas Verhaar

Als kind was hij fan van Feyenoord, als speler maakte hij furore bij Sparta en dit seizoen maakt hij avonturen mee op Woudestein, bij zijn nieuwe club: Excelsior. Weinig voetballers zijn zo Rotterdams als Thomas Verhaar, die zelf ook in hartje stad woont. Verhaar is een ouderwetse pleintjesvoetballer, het is tijdens talloze partijtjes op straat waar hij beter en beter van is geworden in zijn jeugd. Verhaar verklapt het graag: hoe je een bal zo goed mogelijk hoog houdt, hoe je in vorm blijft als je even het veld niet op mag, hoe je de tegenstander op het veld die je dwars zit het mooist in de luren legt.

Wil jij een vraag stellen aan de leden? Stuur je naam, leeftijd, woonplaats en prangende vraag naar dreamteam@rijnmond.nl, en wij zorgen dat je antwoord krijgt!