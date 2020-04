Amerikaanse zedenverdachte komt vrij

De Amerikaan die wordt verdacht van seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in het Rotterdamse Hilton Hotel komt voorlopig vrij. De man is ernstig ziek en heeft vermoedelijk nog maar kort te leven.

James B.(50) zou het meisje vorig jaar juni naar het hotel hebben gelokt en misbruikt. Hij ontkent. Deze week werd bekend dat de man acute leukemie heeft.

Zijn advocaat had gevraagd zijn hechtenis op te schorten vanwege zijn ziekte. Justitie in Rotterdam had er geen bezwaar tegen en de rechter stemt er nu mee in.

De volgende zitting in de zaak staat voor 7 mei gepland. Afhankelijk van het ziekteverloop moet James B. die dag wel aanwezig zijn. Dat zal dan telefonisch zijn of met een videoverbinding.

Hij blijft in Nederland en zal niet terugreizen naar de Verenigde Staten.