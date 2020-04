Dichtbij huis met Chris Natuurlijk

Met Chris Natuurlijk blijf je zaterdag vanaf acht uur 's ochtends dichtbij huis met de uitgestorven reuzenalk, gedichten op straat en het Onkruidboek of het Insectenboek om te lezen in de tuin of op het balkon.

De pinguïn van het noorden, zo wordt de uitgestorven reuzenalk wel genoemd. En hij blijkt zelfs dichterbij huis te hebben geleefd dan ooit gedacht. Op 25 april is het Wereld Pinguïn Dag, maar pinguïns heeft de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam niet. Daarom vertelt conservator Bram Langeveld in de serie 'Straks weer in het Natuurhistorisch' over de pinguïn van het noorden. Botjes van deze reuzenalk zijn gevonden in het opgespoten zand van de Maasvlakte bij Rotterdam.

Poëzie ligt om de hoek

Jet Manrho gaat voor Chris Natuurlijk met regelmaat op zoek naar een plek die past bij het seizoen. Net als een huismus blijft zij dichtbij huis. In haar eigen buurt in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, ontdekt ze steeds iets nieuws.

Zoals het gedicht Welgelegen dat sinds kort levensgroot in de tuin van de buitenplaats aan de Parklaan hangt.

Alle beestjes helpen

In haar werkkamer bekijkt Aglaia Bouma gouden torretjes die een stukje appel eten, in haar keuken bestudeert zij bladluizen op een muntplantje. Bouma is van een insectenhater uitgegroeid tot een insectenliefhebber. In Chris Natuurlijk vertelt Bouma over het boek Insectenrijk en haar liefde voor de zespotige beestjes.

Verrassend onkruid

Onkruid trekt bijen, vlinders en andere insecten. Neem het Onkruidboek mee de tuin in en lees hoe verrassend onkruid kan zijn.

Luister zaterdag 25 april van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.