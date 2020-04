Holocaustherdenking zondag op TV Rijnmond

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard vieren we dat op 5 mei, maar we gaan niet zomaar voorbij aan de verschrikkingen die destijds hebben plaatsgevonden. Daarom zendt Rijnmond zondag om 17:15 uur een herdenking van de Holocaust uit.

Zes miljoen. Het is niet te bevatten hoeveel mensen dat zijn. Zes miljoen Joden zijn in de Tweede Wereldoorlog op verschrikkelijke wijze omgebracht. Omdat dit nooit mag worden vergeten is er sinds 35 jaar op 21 april wereldwijd de Jom Hasjoa, de herdenking van de Holocaust.

Op TV Rijnmond is zondag een herdenkingsdienst te zien. De dienst wordt geopend door Wolfgang Kotek, een overlevende van de Holocaust. Kotek werd in 1930 in Duitsland geboren en woont inmiddels in Rotterdam. Hij voelt nog dagelijks de oorlogslittekens op zijn lichaam en ziel. Daarna wordt er in de Rotterdamse Laurenskerk middels gezang en diverse gebeden op gepaste wijze stil gestaan bij meest zwarte periode uit de moderne geschiedenis.