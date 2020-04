Spijkenisser mogelijk ontmaskerd als brandstichter zendmast

Een man uit Spijkenisse is mogelijk ontmaskerd als de brandstichter van de zendmast langs de A16 bij Rotterdam, op 6 april. Hij lijkt een bekentenis te doen in een chatgroep, waarvan hij dacht dat die besloten was.

Onderzoeksjournalist Eric van den Berg van Brandpunt+ belandde in de chatgroep @StrijdersTegen5G van Telegram. “Ik had zoektermen ingetikt als ‘stop 5G’ en tot mijn stomme verbazing zat ik ineens in de App. De beheerder had hem per ongeluk op ‘openbaar’ gezet.”

Volgens Van den Berg gaat het om 5G-tegenstanders die Facebook-groepen daarover te soft vinden. “Ze beschouwen zichzelf als hardcore. Ze willen echte actie.”

In de chats worden de recente branden bij 5G-masten bejubeld. ‘Ik vind het zo mooi hè, hoe die 5G-dingen branden’. Er worden ook tips uitgewisseld hoe de palen het beste aangestoken kunnen worden.

Jerrycans

Een foto is saillant. Hij is van ene Geoffrey uit Spijkenisse. Te zien zijn twee jerrycans bij een voordeur en het onderschrift ‘Just another day against 5G.’ Eric van den Berg: “Ik heb Geoffrey ermee geconfronteerd en toen zei hij dat hij daarmee de echte daders uit de tent wilde lokken. Maar dat kan niet, want er waren toen nog geen branden geweest.”

Eén van de eerste branden was op maandag 6 april, langs de A16 bij Rotterdam/Ridderkerk. Geoffrey zegt een dag later in de chatgroep: ‘Weet wel dat het hier gigantisch naar brandlucht stinkt in Spijkenisse. Vooral die paarblauwe gloed er doorheen is mooi’.

In een gesprekje met ‘Stopthegenocide’ speculeert hij over de muziek die ter plekke gespeeld kan worden, zoals het Doors-nummer Ligth My Fire. Dan zegt Geoffrey: ‘Ja, Kumbaya vond ik niks om te zingen. Ik had geen marshmellows bij me.’

Let wel: de politie heeft de brand bij de zendmast langs de A16 pas een week later gemeld, in een opsomming in het programma Opsporing Verzocht. Hoe kon Geoffrey het dan over een brand in de regio hebben en zegt hij niet zelf dat hij erbij was?

Eric van den Berg: “Ik heb mij ook afgevraagd: is het stoerdoenerij, of zit hij alleen ‘dicht bij het vuur’. Ik weet het natuurlijk niet voor honderd procent zeker, maar hij claimt die brand zelf in de chatgroep. En op dat moment was dat nog niet publiekelijk.”

Complotten

De branden bij zendmasten in Nederland worden in verband gebracht met het coronavirus. Volgens sommige complottheorieën zou 5G het lichaam verzwakken, of zelf rechtstreeks injecteren met corona. Van den Berg: ”In deze chatgroep werd het als een gegeven beschouwd dat 5G slecht is voor de gezondheid. Geoffrey heeft een eigen theorie: hij denkt dat corona een hoax is. Dat de lockdown een middel is om ongezien overal masten neer te zetten.”

Geoffrey noemt in dat verband ook zijn woonplaats Spijkenisse. Daar woedde een brandje bij een zendmast aan de Baljuwlaan, op 15 april. ‘Mast in Spijkenisse was p2000 zeggen ze. Was gewoon 5G-mast die twee weken geleden is geplaatst. Leugenaars.’

Journalist Eric van den Berg heeft zich op een gegeven moment kenbaar gemaakt in de (geheim geachte) chatgroep en ook contact met Geoffrey gelegd, via de chat. “Hij ontkende alles. Ik heb gezien dat hij snel allerlei accounts op social media ging verwijderen. Daarna volgde radiostilte."

De politie Rotterdam zegt op dit moment niet te kunnen reageren op de berichten over Geoffrey uit Spijkenisse. In de chatgroep @StrijdersTegen5G is een volgende ‘actie’ aangekondigd: een protestmanifestatie tegen 5G op 28 april op het Malieveld in Den Haag.

