Opnieuw brand gesticht in 5G-zendmast in Rotterdam

Onderzoek na een eerder brand in een zendmast in Spijkenisse. Foto: JB Media

Opnieuw heeft iemand in Rotterdam waarschijnlijk geprobeerd om brand te stichten in een zendmast. Dat zou gebeurd zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 02:00 en 03:00 uur aan de Van Duylstraat, zegt de politie.