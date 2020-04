Door corona getroffen hospice op Goeree-Overflakkee weer open

Hospice Calando in Dirksland gaat na een wekenlange sluiting weer open. De locatie is wekenlang gesloten geweest, omdat meer dan de helft van alle personeelsleden waren besmet met het coronavirus. De eerste bezoekers zijn dinsdag weer welkom.

Op maandag 30 maart kwam het nieuws naar buiten dat het hospice werd gesloten. Toen waren negen van de vijftien verpleegkundigen en twee artsen besmet met het coronavirus.

In het hospice is plek voor vijf bewoners in hun laatste levensfase. Alleen mensen die negatief zijn getest op het coronavirus mogen naar het hospice. Van nieuwe bewoners moet een testuitslag getoond kunnen worden die niet ouder is dan 48 uur.

Ook kent het hospice een aangepast bezoekbeleid, met maximaal twee vaste bezoekers per dag. Zij mogen ook niet tegelijkertijd komen.

