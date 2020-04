Vrouw lag mogelijk al lange periode dood in eigen huis

De vrouw die donderdagavond dood werd gevonden in een woning aan de Gratamastraat in Rotterdam-Alexander, lag daar al lang. Dat zegt de politie.

De vrouw werd 19 maart als vermist opgegeven bij de politie. Donderdag ging de politie kijken in haar woning. Daar werd haar lichaam gevonden. De nabestaanden zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Buurtbewoners waren ervan overtuigd dat er helemaal niemand meer woonde in de kleine woning op de eerste verdieping van de flat. Sommigen van hen zeggen haar al meerdere jaren niet te hebben gezien.

Er gingen verhalen rond dat de vrouw was verhuisd naar een ander deel van het land of een verpleeghuis. De politie bevestigt dat het gaat om de bewoonster van het pand. Hoe de vrouw is overleden is niet duidelijk.

Tien jaar

Het is niet de eerste keer dat een vrouw in Rotterdam jarenlang dood in een huis ligt, zonder dat iemand dat doorheeft. In 2013 werd in de Jan Porcellisstraat in de wijk Middelland een dode vrouw ontdekt die daar waarschijnlijk tien jaar heeft gelegen. Daar werd het lichaam ontdekt, omdat bouwvakkers met de bewoner moesten spreken.



Gemeentelijke diensten in Rotterdam spraken daarna af meer met elkaar en met andere diensten om vereenzaamde ouderen in de gaten te houden. Ook werd bijgehouden hoeveel mensen er onopgemerkt zijn overleden. In 2015 hebben bijvoorbeeld achttien Rotterdammers meer dan twee weken onopgemerkt in een woning.