Extra FC Rijnmond: 'KNVB en ECV hebben er een ongelooflijk potje van gemaakt'

In een speciale aflevering van FC Rijnmond wordt ingegaan besluit van de KNVB om de competitie nietig te verklaren. ''Er is niemand gedegradeerd, maar de KNVB en het bestuur van de Eredivisie CV wel. Wat hebben die er een ongelooflijk potje van gemaakt'', wordt gesteld in de voetbaltalkshow.

Rijnmond-verslaggevers Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Ruud van Os vragen zich onder meer af waarom de KNVB tegen het advies van de betaald voetbalclub in toch besloot om de huidige competitie niet mee te laten tellen.

Door het schrappen van de uitslagen in de eerste en eredivisie is er dit jaar geen kampioen, geen promotie of degradatie en dus ook geen bekerwinnaar komt. Feyenoord zou het in de finale op moeten nemen tegen FC Utrecht, dat door een zesde plek op de ranglijst nu buiten alle Europese tickets grijpt.

Wel bepaalde de voetbalbond, op aanraden van de UEFA, dat de Europese tickets worden verdeeld op basis van de huidige ranglijst. Dat betekent dat Feyenoord rechtstreeks de Europa League ingaat.

Uiteraard bespreken de mannen aan tafel wat dit besluit inhoudt voor Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Hoe worden de inkomsten van het Europese voetbal volgend seizoen verdeeld? En wanneer verwachten we dat er überhaupt weer gevoetbald kan worden?

Op al deze vragen krijg je binnen twintig minuten antwoord in een nieuwe speciale aflevering van FC Rijnmond. Deze is boven dit bericht in zijn geheel te zien.