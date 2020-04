'Het is één grote chaos bij Ziggo'

Bewoners van de Waterstadtoren op het Wijnhaveneiland in Rotterdam-Centrum zijn ten einde raad. Sommigen hebben al sinds 18 maart grote problemen met het netwerk van Ziggo. Internetten, bellen, tv-kijken, het werkt half of het werkt niet.

"Ik heb op 18 maart de problemen aangekaart", zegt Peter van Dongen. "Het begon allemaal met het bekende verhaal: modem resetten, kabel in en uit, je kent het wel. Een paar dagen later heb ik aangegeven dat het probleem niet in onze woontoren zat, maar er buiten lag."

Steeds meer mensen trokken de afgelopen weken aan de bel bij Ziggo. Van Dongen: "Maar Ziggo bleef het als een individueel probleem zien. Iedereen die belde kreeg dezelfde riedel te horen. Niemand bij Ziggo die dacht: we krijgen wel veel meldingen uit postcode 3011 XW."

Oplossing leek nabij...

De afgelopen dagen leek een oplossing nabij. Ziggo schakelde ook aannemer BAM in om de zaak tot een goed einde te brengen. "Het gaat om twee schades", meldde een woordvoerder vrijdagmorgen.

"De eerste schade nabij een node, de tweede schade zit inpandig onder een verlaagd plafond. In overleg met de huismeester, de uitvoerder en onze monteurs moest dit ter plaatse bekeken worden, waardoor het signaal eraf moest. BAM heeft bevestigd dat beide schades zijn gerepareerd."



Alle goede bedoelingen ten spijt is de kwestie nog steeds niet opgelost. Maar liefst 87 klanten in de toren hebben zich verzameld in een WhatsApp-groep. Die draait op 4G, want wifi is instabiel.



"En vergeet niet dat veel van ons thuiswerken. Beeldbellen om te vergaderen vraagt veel van een netwerk. Dat doen de meesten op 4G omdat de wifi het niet trekt", zegt een bewoner die anoniem wenst te blijven.

Monteur ook verbaasd

Hij had een monteur van Ziggo op bezoek. De man was inmiddels net zo verbaasd als de bewoners. "De monteur zei dat het één grote chaos bij Ziggo is. De kasten die op straat staan om de boel te verbinden staan niet eens geregistreerd in het systeem van Ziggo. Het zijn ook nog eens analoge en geen digitale kasten. Hij heeft het mij op zijn laptop laten zien."

De bewoners kregen te horen dat een oplossing pas op 30 april kan worden gerealiseerd. Ziggo laat aan Rijnmond weten dat op 28 april de klachten hopelijk voorbij zijn. Dan wordt een laatste kabel vervangen, meldt de woordvoerder.

Wordt vervolgd.