Historische vondsten Maasvlakte krijgen een plek in Leidsch Museum

Een bijzondere schenking aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Charlie Schouwenburg en Jan Hendriks hebben aan het museum tientallen prehistorische werktuigen, wapens en gebruiksvoorwerpen gegeven.

De attributen komen van de stranden van Rockanje en Eerste Maasvlakte en zijn 10 duizend tot meer dan 50 duizend jaar oud.

Schouwenburg en Hendriks staken samen vele honderden uren in het zoeken en verzamelen van deze bijzondere stukken. "Ik denk dat ik wel tien jaar heb rondgelopen op de Maasvlakte", zegt Charlie Schouwenburg. "Dan zoek je in het zand. Gewoon met je ogen, in de hoop dat de wind iets heeft schoon geblazen. Die mensen herken je heel goed, die zitten de hele tijd naar het zand te staren."

Het Rijksmuseum benaderde onlangs Schouwenburg met de vraag of hij wilde helpen bij het samenstellen van een collectie met spullen die op de Maasvlakte zijn gevonden. "Jan Hendriks is overleden, maar zijn weduwe vond het een goed idee om eraan mee te werken. Dus zodoende hebben ze onze spullen gekregen".

Een maand geleden gaven zij deze bijzondere stukken aan het Rijksmuseum van Oudheden, dat de voorwerpen gaat gebruiken voor een zomertentoonstelling in 2021 over archeologie in de Noordzee.

"Ach, ik kan er niet zoveel mee", lacht Schouwenburg. "En op deze manier kunnen veel mensen ervan genieten. Het wordt een reizende tentoonstelling, heb ik begrepen, dus misschien komt het hier in de buurt ook nog een keer langs."