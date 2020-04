Gevolgen Sparta en Excelsior door stopzetten competitie in Rijnmond Sport

In deze aflevering vertellen Sparta-directeur Manfred Laros en Excelsior-directeur Ferry de Haan wat de gevolgen voor hun club zijn, nu de competitie definitief is geschrapt.

In een speciale extra aflevering van FC Rijnmond gaan we dieper in op de gevolgen voor Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht.

[article:194754Extra FC Rijnmond: 'KNVB en ECV hebben er een ongelooflijk potje van gemaakt']

Verder skypen we met voetballer Jerdy Schouten. Hij zit al twee maanden vast in zijn appartement in Bologna. Toch is de Italiaanse Serie A nog niet definitief afgeblazen.

Bekijk de aflevering van Rijnmond Sport in zijn geheel terug.