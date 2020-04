Buurt in de ban van mysterieuze dood Elly

Het is het gesprek van de dag in de Rotterdamse wijk Het Lage Land. Donderdagavond is in een appartementje aan de Gratamastraat het lichaam van buurvrouw Elly gevonden. De politie heeft inmiddels bekendgemaakt dat zij mogelijk al lange tijd dood in haar huis lag.

Hoe lang precies wordt nog onderzocht, net als hoe zij aan haar einde is gekomen. De dood van Elly roept veel vragen op bij buurtbewoners. Het mysterie wordt vrijdag nog veel groter als aan de overkant van de binnentuin, in de Van Moorselstraat, forensisch onderzoek wordt gedaan. Buren zeggen dat daar een vriend van Elly woonde: Jan.

Hij is begin dit jaar al overleden, maar nu, maanden later, wordt zijn huis plotseling binnenstebuiten gekeerd. Wat is daar aan de hand en hebben de twee zaken iets met elkaar te maken? De buurt is in rep en roer.

"Sinds drie jaar hebben we haar niet meer gezien en nu hebben ze gisteren een lijk gevonden." Buurman Jan en zijn buurtvriendin Sjaantje staan voor zijn huis aan dezelfde binnentuin.

Ze vertellen dat de politie een week geleden al in de woning van Elly is geweest. Er wordt dan niks gevonden, zeggen ze. Donderdagavond is de politie terug en wordt haar lichaam gevonden.

'Geen natuurlijke dood'

Sjaantje tegen Jan: "Jij hebt gisteren gezien dat ze het weghaalden, hè? Maar die vent gisteren (een rechercheur, red.) zei dat hij aan een natuurlijke dood is overleden en zij niet."

Elly hebben ze al jaren niet meer gezien, zeggen ze. Als ze haar vriend daar mee confronteren, zegt hij dat ze is opgenomen in een kliniek in Vlaardingen.

Sjaantje: "Hij ging haar daar wel eens opzoeken en dan vroegen we: 'Hoe is het met haar?' Sjaantje gaf hem zelfs weleens een kaart voor Elly mee.

'Hele aardige vrouw'

We spreken ook een andere buurman, die al 45 jaar in de buurt woont. "Het was een hele aardige mevrouw. Mijn vrouw praatte er wel veel mee." Ook hij bevestigt dat Elly drie jaar geleden in een inrichting is opgenomen.

"Iedereen dacht dat ze weg was. Dat was ze ook. Ze was echt weg. We hebben niet meer gezien dat ze eruit kwam, naar de bakker ging of weet ik veel."

De buren willen graag antwoorden op hun vragen, vooral op die ene prangende: hoe lang heeft ze daar gelegen? "Dat kunnen ze toch inschatten? Een half jaar of een jaar? Dat kunnen ze toch wel achterhalen?", vraagt Jan zich af.

De politie bevestigt dat er inderdaad vrijdag forensisch onderzoek is gedaan in de woning aan de Van Moorselstraat. Op de vraag waarom en wat de twee zaken met elkaar te maken hebben, kunnen ze op dit moment geen antwoord geven.

Elly werd 19 maart al als vermist opgegeven. Door wie wil de politie ook niet prijsgeven.