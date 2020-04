Schiedamse sporthal nu ook ingericht als daklozenopvang

In Vlaardingen is al Sporthal Westwijk ingericht als regionale daklozenopvang. Maar dat is niet genoeg. "Dat komt ook doordat iedereen anderhalve meter afstand moet houden", liet burgemeester Lamers van Schiedam weten in een interview met SchieTV.

Het RIVM adviseert om zoveel mogelijk mensen die buiten slapen tijdelijk op te vangen om eventuele besmettingen van corona te voorkomen en zo de verspreiding van het virus te beperken. Daarom wordt ook de sporthal een tijdelijke extra opvanglocatie.

In Sporthal Groenoord worden vijftien plekken gecreëerd voor daklozen, met de mogelijk uitbreiding naar twintig plaatsen.