'Mantelzorgers hebben het tijdens de coronacrisis loodzwaar'

Hoe leg je aan iemand met dementie uit dat hij of zij niet naar buiten mag? En dat er sprake is van een anderhalvemetersamenleving? Dat is al een hele klus in een gespecialiseerde instelling, maar als zo iemand thuis woont, is het haast ondoenlijk.

Normaal gesproken gaan deze mensen naar de dagopvang, om hun mantelzorgers een beetje te ontlasten, maar door alle coronamaatregelen is die opvang afgelast. "Heel vervelend, maar het wordt nu eenmaal opgelegd door het RIVM", zegt Miranda Mol van het Parkhuis in Dordrecht, waar ze gespecialiseerd zijn in dementie.

"Het zijn hele moeilijke gevallen", zegt Mol. "Mensen met dementie snappen deze coronasituatie niet zo goed en dan willen ze naar buiten. Ook stellen ze steeds dezelfde vragen. En dan moet je als mantelzorger ook nog eens 24 uur per dag opletten. Dat is niet makkelijk."

"Je hebt er ook ouderen bij die door de dementie wat apathischer worden", gaat Mol verder. "Dan zitten ze stil op de bank. Dan is er meestal geen sprake van een probleem. Maar als er echt sprake is van onrust, dan is dat wel vervelend. Mensen die dag en nacht bezig zijn."

Tussenoplossing

In de tussentijd zijn medewerkers van Het Parkhuis al meerdere keren hun cliënten gaan opzoeken. "Bijvoorbeeld met een kleinigheidje, met Pasen", zegt Mol. "Maar dat neemt niet weg dat het toch heel lastig blijft thuis."

Daarom is besloten om voor de meest schrijnende gevallen toch gedeeltelijk weer open te gaan. "Maar wel volgens de RIVM-regels uiteraard".

Zo wordt de temperatuur van mensen bij de ingang gemeten en staan de stoelen meer dan anderhalve meter van elkaar vandaan. "Ja, die anderhalve meter blijft nog wel een dingetje, maar het lukt wel om iedereen binnen te houden."

Als alles goed gaat, gaat Het Parkhuis volgende maand weer open. "Maar in de tussentijd is dit een goede tussenoplossing."