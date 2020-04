Drukke badplaats Ouddorp nu net een spookstad

“Heel vreemd is het”, verzucht strandtenteigenaar Meddie van den Elshout. Samen met haar man nam ze in februari strandtent Iloon over en doopte de zaak om tot strandtent Bula. “En een maand later kwam het slechte nieuws, dus we zijn nog geen dag open geweest.”

Een geluk bij een ongeluk is dat het stel nog geen personeel in dienst had genomen en er ook nog geen voorraad was ingeslagen. “Die kosten hebben we dus niet, maar de vaste lasten uiteraard wel. De bank wil uiteindelijk geld zien. Al zijn we wel in overleg of het allemaal wat later kan.”



Af en toe komen er door de duinen wat fietsers langs of wandelt er een verdwaalde toerist over het strand. Bij Bula staan alle stoelen in een hoek opgestapeld. Niet de start waar de kersverse strandtenteigenaren op gehoopt hadden. Maar ze maken er het beste van.

“We zijn nu het terras aan het verbouwen. Dat zouden we eigenlijk na het strandseizoen doen, maar door die klus nu te klaren hopen we straks in september/oktober wat langer open te kunnen blijven. Met goed weer maken we dan misschien nog wat goed. En kijk naar het uitzicht! Er zijn slechtere plekken om in quarantaine te zitten!”



