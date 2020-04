Het geluid van de Biesbosch in april

Sinds de eerste twee weken van april druppelen nachtegalen de Biesbosch binnen. Inmiddels zijn er nu enkele honderden, schat Thomas van der Es, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch.

De nachtegaal komt aan als alles in blad staat. Zeker in april en begin mei zingen nachtegalen de hele nacht door. Thomas van der Es: "Met een kleine pauze kunnen ze dat volhouden tot de volgende ochtend tien, elf uur. Als het warmer wordt op de dag, dan neemt de zang wat af."

In Zuid-Holland komen nachtegalen voor in de duinen, maar ook de Biesbosch is een bolwerk voor deze soort.

Wie aan de randen van de watergangen woont en naar buiten gaat als het windstil is, zou volgens Van der Es 's avonds of 's nachts de klanken van de nachtegaal wel over de rivier kunnen horen galmen.

"Het is gewoon een klein bruin vogeltje, maar doe niet te veel moeite om hem te zien. Geniet vooral van zijn zang."