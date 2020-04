Handhaver meters meegesleurd door auto

Een 32-jarige handhaver van de gemeente Rotterdam is vrijdagavond lichtgewond geraakt, nadat hij meters werd meegesleurd door een auto. Dat gebeurde op de Terentiusstraat in Rotterdam-Lombardijen.

De handhaver wilde met een collega een man staande houden, die zonder helm op een scooter reed zonder kentekenplaat reed. Die schuilde, samen met een andere scooterrijder, in een kelderbox aan de Terentiusstraat. Niet veel later kwamen ze weer naar buiten, stapten in een auto en reden weg. De boa's hadden ondertussen om assistentie gevraagd van de politie, omdat de kans op escalatie van de situatie groot werd geschat.

Het tweetal van 22 en 23 jaar kreeg een stopteken, waar in eerste instantie gehoor aan werd gegeven. Uiteindelijk werd toch weer het gaspedaal ingetrapt en werd een van de handhavers enkele meters meegesleurd. Zijn collega kon een aanrijding met de auto voorkomen door net op tijd opzij te stappen.

De politie, die inmiddels ter plaatse was om te assisteren, kon na een korte achtervolging het tweetal aanhouden. Ze zitten nog vast.