Geloof in Rijnmond met imam en dominee

Imam Chakir Ettaouhied gaat voor in Geloof in Rijnmond

Geloof in Rijnmond is sinds de uitbraak van het coronavirus uitgegroeid tot een baken voor vele gelovigen in onze regio. Omdat de kerken voorlopig gesloten blijven gaat Rijnmond daarom door met de wekelijkse kerkdienst op tv en website, die komende zondag voor het eerst wordt voorgegaan door een imam.

De zesde aflevering komt opnieuw uit de Laurenskerk en staat in het teken van de derde zondag van Pasen, Misericordia Domini. Voorgangers zijn imam Chakir Ettaouhied van de Al Hoeda Moskee uit Rotterdam-Overschie en ds Harold Schorren, citypastor en predikant Laurenspastoraat.

Lector is Elsa van Gelderen van St Mary's, Anglican Church. Het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema. Het zangkoor bestaat uit Martha Bosch (sopraan), Femke van Driel (alt), Wiecher Mandemaker (tenor) en Johan Vermeer (bas).

Geloof in Rijnmond is elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10:00 uur. De dienst duurt een half uur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12:00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.