Noodfonds, huurverlaging of voedselbank: Nagelstyliste Iris sleept tientallen ondernemers door coronacrisis

Net als bij alle andere nagelstudio’s en beautysalons in Nederland, zijn de deuren van Pimp My Nails in Rotterdam-Zuid dicht voor bezoekers. Tegelijkertijd is eigenaresse Iris Bourne drukker dan ooit. Ze helpt haar collega-ondernemers op de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan overeind te blijven. "Dit zijn mijn buren. Het is toch je laantje, toch je straat."

Razzaqi Ashruf komt woorden tekort over de hulp die zijn buurvrouw aanbiedt. “Iris is een kanjer van een vrouw. Een topper.” De slager wankelde. Zijn klanten bleven weg, vaak uit angst besmet te raken met het coronavrius in de relatief kleine winkels op de Groene Hilledijk.

DigiD, eHerkenning, SBI codes, accountantsverklaringen: slager Ashruf liep vast in het regeltjesdoolhof van de NOW-regeling. Die ondernemersbijstand van 4000 euro maakt voor Razzaqi Ashruf het verschil tussen wel of geen toekomst van zijn zaak. "Zonder Iris was ik gestopt. Zij gaf me de push. Ga door. Ga door."

Bourne (32) stuurde ook brieven naar de verhuurder voor huurverlaging. Op beide fronten kwam er goed nieuws. Uitkering én huurverlaging, in ieder geval tijdelijk. Iris: "Als je dat leest, dan denk je wel even: is dit echt? Yes!" Het resultaat is dat deze slager verder kan.

Voedselbank

De nagelstyliste helpt haar collega’s met heftige kwesties. Ze staat op dit moment in contact met tweehonderd ondernemers op de ‘Boulevard Zuid’, zoals de dijk en laan samen heten.

“Onzekerheid. Pijn. Verdriet ook. Alles wankelt. Een naderend faillissement. Een gezin dat moet eten. Niemand heeft dit ooit meegemaakt. Ik heb al ondernemers ingeschreven bij de voedselbank.”

De missie van Iris Bourne doet in de verte denken aan de Hollywood-film Erin Brockovich (gespeeld door Julia Roberts) waarin een underdog het voor de gewone man opneemt tegen een groot bedrijf dat giftige stoffen loost.

Twee verschillen met de Oscar-winnende film: hier geen kwaadaardige onderneming, maar een nietsontziend virus. En anders dan Erin heeft Iris géén juridische achtergrond. Zelf zegt ze daarover: “Ik heb ergens altijd wel geweten dat ik dit kon.” En: "we hebben gewoon een beetje positiviteit nodig."

Leegstand

De hardste noten om te kraken zijn de verhuurders van de winkelpanden. Daar mikt de Surinaams-Nederlandse op de redelijkheid en het gevoel van de huurbaas. “Uitstel van huur is mooi, maar moet uiteindelijk wel worden betaald.”

“Ik voorspel je dat we hier veel leegstand gaan zien als de huurders het volle pond moeten betalen.” Ze zegt op een prettige manier samen te werken met het Eigenaren Platform Boulevard Zuid. Toch gaat het overleg niet altijd even makkelijk.

Prinsessenpaleis

Over de toekomst van Pimp My Nails maakt Bourne zich geen zorgen. “We draaiden goed en hebben onze webshop nog.”

Ze verwacht dat ze het gaat redden met haar studio, die veel weg heeft van een prinsessenpaleis uit een Disney-film. Roze en goud voeren de boventoon. In de hoek staat een grote troon met voetenbadje. “Ja, ik hield als kind van prinsessen. Het is allemaal zelf ontworpen. We hebben een klant die speciaal komt uit Antwerpen. Ja, zelfs één uit Miami.”

Haar grootste zorg ligt nu bij haar collega’s. “Ik help graag mensen. Altijd al gedaan. Nu wil ik dat we er straks allemaal nog zijn, hier op de laan.”

Verkeerd formulier

Het probleem op de twee kilometer lange winkelstraat gaat dieper dan een achterstand op het gebied van de Nederlandse taal, wet- en regelgeving.

Ook George Vanderkant van Dandyshop Herenmode had moeite om te voldoen aan de precieze eisen van niet minder dan vier instanties die bewijzen wilden van zijn inkomstenderving. “We bleken een formulier te hebben ingevuld dat niet toereikend was. Iris kwam en deed het opnieuw. Ditmaal met resultaat.”

Het jaar begon nog zo lekker voor de luxe modezaak. Vanderkant: “De eerste maanden waren heel erg goed. Daarna kwam de klad er een beetje in. Toen kwam corona en stortte het in. Ik zit hier nu 33 jaar. Dit is niet zoals ik het wil zien eindigen.”

Ook Vanderkant is blij met Iris' hulp. “Ze is een kanjer. Ze heeft meerdere aanvragen voor ons gedaan. Het is helaas nodig momenteel.”

Iris: “Ik ben gewoon achter zijn balie gekropen en ben dat gaan regelen voor hem. Zo doen we dat hier in Rotterdam. En zeker op Zuid.”

Riem aanhalen

Niet alle problemen vallen op te lossen met hulplijnen. “Dat noem ik bootstrappen, de riem aanhalen", zegt Iris. "Dan maar even die lease-auto de deur uit om het te overleven. Die boodschap doet soms pijn.”

Soms ziet ze ook mogelijkheden waar een ander niet aan denkt. “Waarom je bezorgservice uitbesteden, als je daar dertig procent van de opbrengt voor moet afstaan? Misschien zijn er gezinsleden die dat kunnen doen. Of doe het samen met collega-ondernemers. En dan bij drie pizza’s een vlaai van de bakker gratis. We moeten het nu samen doen.”

Mocht het nu toch onverhoopt verkeerd aflopen met Pimp My Nails... ziet ze dan een carrière als juridisch adviseur voor zich? “Nagelen is mijn passie. Maar dit gaat me ook goed af. Misschien met een beetje bijscholing… Een combinatie van? Wie weet.”

Iris Bourne wil ook graag ondernemers helpen die niet op de Groene Hilledijk of Beijerlandselaan zitten. Dat doet ze onbezoldigd. Ze is te bereiken via Pimp My Nails.

